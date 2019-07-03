ضبط أكثر من 180 مخالفة للعمل تحت أشعة الشمس

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من ضبط أكثر من 180 مخالفة لحظر العمل تحت أشعة الشمس.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن المنطقة الشرقية كانت هي الأكثر رصداً للمخالفات المتعلقة بحظر العمل تحت الشمس، حيث تجاوزت نسبة المخالفات بالمنطقة الشرقية 39%.

وبينت الوزارة أن قطاع المقاولات سجل أكبر نسبة من المخالفات ، بواقع 61% من إجمالي المخالفات التي تم رصدها.

وكانت وزارة العمل أعلنت منتصف الشهر الماضي تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، ما يعتبر ملزما لجميع منشآت القطاع الخاص من الساعة، وحددت الوزارة ساعات حظر العمل من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 3 مساء.