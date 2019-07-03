سفارة_المملكة في #تركيا للمواطنين: احذروا عمليات النشل والسرقة

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صحيفة الخليج الالكترونية
نبهت سفارة المملكة في تركيا جميع المواطنين بضرورة توخي الحذر والمحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة، وذلك بعد تعرض عدد من المواطنين والمواطنات لعمليات نشل وسرقة جوازات سفرهم ومبالغ مالية بحوزتهم.
كما حذرت السفارة، في بيان عبر حسابها الرسمي، من التواجد في الأماكن المزدحمة، والتي تكثر خلالها عمليات السرقة لاسيما للمواطنين السعوديين.
وأوضحت أن هذه الحوادث جرت في بعض المناطق في تركيا، وارتكبها أشخاص مجهولون، داعية المواطنين إلى عدم التردد في التواصل مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في إسطنبول في حالات الطوارئ.
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