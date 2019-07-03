قوات_الاحتلال تعتقل ثمانية مقدسيين

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الخليج - واس
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثمانية مواطنين فلسطينيين من بلدة بلدة أبو ديس، وحي شعفاط، بمدينة القدس المحتلة.
وذكرت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: صهيب جفال، وباسل عفانة، ومحمد إبراهيم عريقات، بعد ان داهمت منازل ذويهم في بلدة أبو ديس وفتشتها، فيما اعتقلت تلك القوات خمسة شبان من حي شعفاط ، وهم: عنان ناصر أبو خضير، وسيف الاسمر، وابراهيم ابو نيع، ومحمود أديب حداد، وعنان ناصر أبو خضر.
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