أسعار_النفط الخام ترتفع بنسبة 0.2 بالمائة

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الخليج - واس
ارتفع سعر برميل نفط للعقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر اليوم الأربعاء، بمقدار 12 سنتاً ونسبة 0.2 بالمائة إلى 62.52 دولاراً أمريكياً فيما صعدت عقود الخام الأمريكي تسليم أغسطس 16 سنتاً أو بنسبة 0.3 بالمئة ليصل سعر البرميل إلى 56.41 دولاراً أمريكياً وذلك على خلفية تمديد اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وحلفائها لخفض إنتاج النفط حتى مارس من العام القادم، 2020م والانخفاض الأكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.
يشار إلى منظمة “أوبك” ومنتجين مستقلين آخرين من بينهم روسيا اتفقوا بالأمس على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط حتى مارس من العام القادم 2020م، دعماً للأسعار .
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