الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سرقة المحال التجارية في #الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية

أطاحت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض بتشكيل عصابي يضم 3 مقيمين من الجنسية اليمنية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، اعتادوا كسر أفقال المحال التجارية والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وبضائع.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري، أن الجهات الأمنية تابعت عدداً من بلاغات السرقة من محال تجارية بالرياض بكسر أقفالها وسرقة ما بها، وبعد إجراءات من البحث والتحري والاستدلال رصدت 3 مشتبهين، جميعهم من الجنسية اليمنية.

وأضاف أنه جرى القبض عليهم وبالتحقيق معهم أقروا بارتكاب 5 جرائم سرقة، وضبط بحوزهم على 3 أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في كسر الأقفال، فاوقفوا واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية اللازمة، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.