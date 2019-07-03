إعلام: غارتان للتحالف العربي على جمرك ميتم في محافظة إب اليمنية

وأشار موقع المسيرة إلى أن تحليق الطائرت، التابعة لما أسماه "العدوان الأمريكي السعودي"، لا زال مستمرا.

© AP Photo / Leslie Pratt, US Air Force

وكان موقع "العربية" السعودي قد نقل عن مصادر له، أمس الثلاثاء، أن مقاتلات "تحالف دعم الشرعية"، شنت صباح الثلاثاء غارات على معسكر الحمزة ومواقع أخرى تابعة لأنصار الله جنوبي محافظة إب وسط البلاد.

وأشارت العربية إلى أن القصف استهدف مخازن أسلحة للانقلابيين في المعسكر الواقع في مديرية السبرة، إضافة إلى ثكنات ومواقع أخرى في محيط المعسكر، وفق مصادر محلية.

وأفادت المصادر أن انفجارات كبيرة وقعت داخل المعسكر، وصل دويها إلى أرجاء بعيدة في المنطقة.