نائب رئيس "العسكري" السوداني قد يلتقي رئيس "العدل والمساواة"

قالت مصادر لصحيفة "الانتباهة" السودانية، اليوم الأربعاء، إن ترتيبات عالية المستوى تجري في إحدى العواصم الأفريقية للقاء حميدتي وجبريل.

وأشارت المصادر إلى أن لقاء حميدتي وجبريل يأتي استكمالاً لجهود التواصل مع الحركات المسلحة التي بدأت في أنجمينا بين المجلس ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي ، وأوضحت أن بدء التفاوض بين الطرفين سيبدأ الأسبوع المقبل في أنجمينا.

وتوقعت الصحيفة السودانية أن يتم التوصل المجلس العسكري السوداني لتفاهمات مع الفصائل المسلحة في إطار اتفاق سلام نهائي.

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وتوجه حميدتي إلى إريتريا، أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين، بعد تلقيه دعوة رسمية من الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي.

وقالت صفحة المجلس العسكري الانتقالي بالسودان على موقع فيسبوك، إن حميدتي يبحث خلال الزيارة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وملفات السلام مع الحركات المسلحة في السودان.