شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يهدم متنزها وآبارا ويقتلع أشجارا من محمية طبيعة جنوب الخليل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلى، متنزها وآبار مياه، واقتلعت أشجارا من محمية طبيعة فى قريتى خشم الدرج وأم الخير شرق بلدة يطا، جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأكد رئيس مجلس قروى قرية خشم الدرج ابراهيم عيد الهذالين، أن قوات الاحتلال داهمت المنطقة وهدمت متنزها للأطفال، وآبار مياه، واقتلعت عددا من الاشجار من المحمية، بحجة أنها منطقة "تدريبات عسكرية".
يذكر أن منطقة شرق يطا ومسافرها تعانى من هجمة شرسة على أراضى وممتلكات المواطنين من قبل الاحتلال والمستوطنين لغرض التوسع الاستيطانى وترحيل المواطنين عن أراضيهم.
فى السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم، عددا من المحال التجارية والمنازل فى بلدة يطا، ونصبت حاجزا على مدخل بلدة الظاهرية جنوب الخليل وأوقفت مركبات المواطنين ودققت فى بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بأزمة مرورية فى تلك المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر جيش الاحتلال يهدم متنزها وآبارا ويقتلع أشجارا من محمية طبيعة جنوب الخليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.