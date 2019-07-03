شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رجل وامرأة في حريق منزل بجدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أخمدت فرق الدفاع المدني بجدة حريقاً اندلع في منزل شعبي مكون من دورين. Advertisements وبيَّن الحساب الرسمي للدفاع المدني على موقع تويتر أن الحريق أدى إلى وفاة رجل وامرأة، داعياً لهما بالرحمة والمغفرة.

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