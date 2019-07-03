دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تويتر يتخذ قراراً غير مسبوق تجاه مستخدميه.. هل القصد تحجيم ترامب؟

أعلن مسؤولو منصةأنهم سيحدون من انتشار تغريدات السياسيين التي تُخالف قواعده بإرفاق "إشعار محدد" معها يقوم بحجبها من مطالعة الجمهور العام لها.

تطبيقات خطيرة على جوجل بلاي تُهدد مستخدمي أجهزة الأندرويد alqiyady 1 تطبيقات خطيرة على جوجل بلاي تُهدد مستخدمي أجهزة الأندرويد

شاهد أيضاً: تطبيقات خطيرة على جوجل بلاي تُهدد مستخدمي أجهزة الأندرويد وهي الخطوة التي يرى مهتمون بمجال التكنولوجيا والسياسية أن القصد منها تحجيم نشاط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر موقع تويتر. وأشار مسؤولو تويتر ـ عبر بيان أوردوه على مدونتهم ـ إلى أنهم سيعدلون خوارزميات منصتهم؛ لتقليل أهمية هذه التغريدات المخالفة حتى يشاهدها أقل عدد من الناس"لقد سمحنا في الماضي لبعض التغريدات التي تنتهك قواعدنا بالبقاء على لأنها كانت في مصلحة الجمهور، لكن لم يكن من الواضح متى وكيف اتخذنا هذه القرارات".

أفضل التطبيقات الرياضية لمتابعة مباريات ونتائج كأس الأمم الأفريقية alqiyady 1 أفضل التطبيقات الرياضية لمتابعة مباريات ونتائج كأس الأمم الأفريقية

شاهد أيضاً: أفضل التطبيقات الرياضية لمتابعة مباريات ونتائج كأس الأمم الأفريقية وأتم مسؤولو تويتر بيانهم قائلين:"من أجل إصلاح هذا فإننا نعرض إشعارًا جديدًا سيوفر المزيد من الوضوح بشأن هذه المواقف ومتى ولماذا سنستخدمه".

بداية من 7 ديسمبر واتساب سيعاقب قانونيًا من يقوم بهذا الأمر alqiyady 1 بداية من 7 ديسمبر واتساب سيعاقب قانونيًا من يقوم بهذا الأمر

شاهد أيضاً: بداية من 7 ديسمبر واتساب سيعاقب قانونيًا من يقوم بهذا الأمر يُذكر أن خطوة تويتر تأتي بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس بزنس بأن تويتر يمنعون الناس من متابعته، مُنددًا بما أسماه "تواطؤ" بين عمالقة التكنولوجيا واليسار. المزيد:

Advertisements

صور عفوية لكن مضحكة أخذت للمشاهير في الوقت الغير مناسب!

قائمة ب10 نجوم مشاهير أنقذوا حياة الآخرين..أبطال الواقع أيضاً!

بالصور: مقارنة بين مشاهير العالم و أبنائهم، فهل يشبهونهم؟

بالصور: كيف تبدو غرف نوم 10 مشاهير؟

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي