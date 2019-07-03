شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج #الشيخ_خالد_بن_سلطان_القاسمي نجل حاكم الشارقة يتصدر تويتر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "#الشيخ_خالد_بن_سلطان_القاسمي" نجل حاكم الشارقة الذى وافته المنية يوم الاثنين الماضى، موقع التواصل الاجتماعى تويتر بالإمارات العربية المتحدة، ونعى العديد من الشخصيات والنشطاء الإماراتيين الشاب.

وكانت نعت وزارة شئون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ببالغ الحزن والأسى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل حاكم الشارقة الذي وافته المنية أمس في المملكة المتحدة.

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وأمر رئيس دولة الإمارات بتنكيس الأعلام في الدولة وإعلان الحداد لمدة 3 أيام .