شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف اللبنانية: فشل الوساطة الأمريكية لمفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، أن الوساطة التى تقودها الولايات المتحدة الأمريكية فى شأن مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل "باءت بالفشل" جراء التراجع الإسرائيلى عن الشرط اللبنانى المتمثل فى أن تترأس الأمم المتحدة المفاوضات بين الجانبين.

ونقلت صحف (النهار والجمهورية واللواء والأخبار) - فى أعدادها الصادرة اليوم - عن مصادر سياسية مطلعة القول إن الوسيط الأمريكى السفير ديفيد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون الشرق الأوسط، أبلغ المسئولين اللبنانيين خلال لقاءاته بهم بالأمس، رفض تل أبيب رعاية الأمم المتحدة للمفاوضات، وكذلك عدم الالتزام بتلازم مسار ترسيم الحدود البرية والبحرية معا.

وذكرت الصحف أن حصيلة لقاء السفير ساترفيلد برئيس مجلس النواب نبيه برى - وهو المسئول اللبنانى الأول المخول بمتابعة ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل – لم تكن إيجابية وأنهما لم يتفقا، مشيرة إلى أن الموفد الأمريكى "حمل إلى لبنان جملة من المواقف والاقتراحات نسفت كل ما كان متفقا عليها سابقا". على حد ما أكدته الصحف.

وأضافت أن ساترفيلد تراجع عن طرح رئاسة الأمم المتحدة ورعايتها للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والتى كان مقررا أن يرأس هذه المفاوضات المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان يان كوبيش بناء على تكليف من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وأوضحت أن الموفد الأمريكى عرض على رئيس المجلس النيابى، أن تجرى هذه المفاوضات فى ضيافة مقر الأمم المتحدة فى مدينة الناقورة (جنوبى لبنان) من غير أن تتم برعاية أو إشراف مباشر من المنظمة الأممية، بما يعنى أن الوسيط الأمريكى هو الذى يريد رئاسة المفاوضات بين الجانبين اللبنانى والإسرائيلي، وأن تبدو أنها مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل.

ونقلت الصحف عن المصادر أن نبيه برى رفض بصورة قاطعة الطرح الأمريكي، وأنه أبلغ السفير ساترفيلد أن مسألة المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل "غير واردة عندنا أبدا" - على حد تعبيره - مع التأكيد على ضرورة أن يتم ترسيم الحدود البرية والبحرية فى وقت واحد دون فصل المسارين.

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وتعتبر الوساطة - التى قادها مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، على مدى الأشهر الماضية، لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل - المهمة الأخيرة له فى إطار هذا المنصب، حيث يتسلم قريبا مهام منصبه الجديد كسفير للولايات المتحدة الأمريكية لدى تركيا.

يشار إلى وجود نزاع بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتطورت الخلافات مؤخرا فى ضوء اكتشافات حقول النفط والغاز فى البحر المتوسط، خاصة فى المناطق الحدودية والحقول النفطية التى تقع فى أماكن مشتركة بين البلدين.

وسبق ورفض لبنان فى عام 2012 مقترح المبعوث والوسيط الأمريكى السابق فريدريك هوف لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وهو المقترح الذى عُرف بـ "خط هوف" والذى تضمن تقسيم الحدود البحرية المتنازع عليها، بحيث يحصل لبنان على 500 كم مربعا، فيما تحصل إسرائيل عى 360 كم مربعا، حيث شدد لبنان على أن الحدود البحرية الشرعية من جهة الجنوب تبلغ 860 كم مربعا وأنه لن يقبل بالتنازل عن جزء منها.

وبدأت إسرائيل - قبل عدة أشهر - أعمال الحفر والتنقيب فى حقل (كاريش) البحرى الإسرائيلى والذى يبعد نحو 5 كيلومترات فقط عن الحدود البحرية اللبنانية، وكذلك أعمال استكشاف حدودية لحقول نفط وغاز فى البحر المتوسط و"آبار إنتاجية" مشتركة بين البلدين، على نحو يخشى معه لبنان أن تسحب إسرائيل من حصته النفطية فى تلك الحقول المشتركة.