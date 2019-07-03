شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مراسم تشييع جثمان خالد بن سلطان بن محمد القاسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن راشد النعيمى عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، صباح اليوم الأربعاء صلاة الجنازة على الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمى نجل حاكم الشارقة فى مسجد الملك فيصل بالشارقة.

ثم توجه الشيوخ إلى مقبرة الجبيل ليوارى جثمان الفقيد الثرى.

كان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قد أمر أمس الثلاثاء، بتنكيس الأعلام فى الدولة وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، نجل حاكم الشارقة، الذي وافته المنية يوم أمس الاثنين في المملكة المتحدة. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.

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وكان ديوان حاكم الشارقة قد نعى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل حاكم الشارقة الذي وافته المنية في المملكة المتحدة.