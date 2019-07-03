شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السعودية تعتقل 3 يمنيين بتهمة سرقة المحال التجارية بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكّنت الجهات الأمنية بالرياض من القبض على ثلاثة يمنيين يشكلون عصابة لكسر أقفال المحال التجارية والاستيلاء على ما بداخلها من أموال ومقتنيات وبضائع، ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم فى ذلك.

وصرّح المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجرى، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال؛ وفقًا لإجراءات البحث والتحرى والاستدلال أسفرت عن ضبط المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب 5 جرائم سرقة، وتم ضبط عدد 3 أسلحة بيضاء بحوزتهم بجانب أدوات تُستخدم لكسر الأقفال؛ حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات بحقهم.

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وأكدت شرطة الرياض حرص وزارة الداخلية على تحقيق الامن والأمان للوطن والمواطن والمقيم من خلال العمل بحزم على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة واستقرار المجتمع .