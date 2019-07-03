كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران بالون منفوخ يمكن القضاء عليها بـ"شكة دبوس"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة "عكاظ" السعودية كاريكاتير تعليقا على الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها إيران، صورت خلاله نظام طهران وكأنه بالون يبدو قويا، إلا أن المجتمع الدولى يمكنه القضاء عليه بـ"شكة دبوس".

عكاظ أما صحيفة "الشرق الأوسط"، فقد نشرت كاريكاتير وصفت خلاله المأزق الذى تعيشه عملية السلام بسبب الأنفاق التى تقوم إسرائيل بحفرها فى القدس.

الشرق الأوسط

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