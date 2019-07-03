شكرا لقرائتكم خبر عن كاريكاتير الصحف الإماراتية.. الاتفاق النووى على صفيح ساخن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة "البيان" الإماراتية كاريكاتير تعليقا على قرار طهران باستمرار التخصيب اليورانيوم، ليوضح أن الاتفاق النووى الإيرانى على صفيح ساخن.

البيان الاماراتية أما صحيفة "الاتحاد" الإماراتية فقد نشرت كاريكاتير علقت فيه على أزمة الهوية التى تعانيها العراق جراء انقسام ولاء ميليشيات الحشد الشعبى بين العراق وإيران.

الاتحاد الاماراتية

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