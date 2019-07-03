بينهم أحلام والعدل والحلفاوي.. نجوم الفن ينعون نجل حاكم الشارقة

دبي - بواسطة محمد فارس © نجل حاكم الشارقة نجل حاكم الشارقة

كتبت - منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل حاكم الشارقة، عن عمر ناهز 39 عامًا، وذلك أثناء تواجده بالمملكة المتحدة.

نعى عدد من نجوم الفن الشيخ خالد عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم الفنانة الإماراتية أحلام، التي نشرت عبر حسابيها على "تويتر" و"إنستجرام"، صورة للشيخ الراحل، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، نجل والدنا الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة في ذمة الله". © أحلام_1 أحلام_1

وأضافت في تغريدة أخرى: "اللهم اجعل هذه الأيام خير أيامه، وأبدله دار خير من داره، وأهل خير من أهله، وأبدل شبابه بجناتك جنات النعيم يارب".

كما علق الفنان نبيل الحلفاوي قائلاً: "رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وأنزل على الشيخ سلطان القاسمي وعائلته الصبر والسكينة".

وكتب الإعلامي عمرو أديب، عبر "تويتر": "أتوجه بواجب العزاء وأعرب عن عميق حزني في وفاة الشيخ خالد، نجل الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، هذه العائلة تعشق مصر ولها الكثير من المواقف المحترمة معنا، رحم الله الشاب الفقيد وألهم عائلته الصبر والسلوان". © احلام_2 احلام_2

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وقال الفنان الإماراتي حسين الجسمي: "اللهم اغفر له وارحمه، واربط على قلب والدنا الشيخ سلطان ووالدتنا الشيخة جواهر، وألهم أهلهم وذويهم ومحبّيهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونشر الكاتب مدحت العدل: "الله يرحمه ويحسن إليه ويدخله جنات عرضها السماوات والأرض، إنَّا لله وإنا إليه راجعون، عزائي لنجل المثقف الكبير سعادة حاكم الشارقة سلطان القاسمي".

وقال الفنان اللبناني وليد توفيق، معلقًا على صورة للشيخ الشاب نشرها عبر صفحته بـ"إنستجرام": "بقلوب يملؤها الأسى والحزن، أتقدم بخالص التعازي لصاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للإتحاد حاكم إمارة الشارقة، بوفاة نجله المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، اللهم أغفر له وأرحمه وأسكنه فسيح جناتك يارب العالمين".​