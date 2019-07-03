- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس فى الخليج.. حار على معظم الأنحاء والعظمى فى الكويت 47 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسود طقس حار على معظم أنحاء دول الخليج ، وشديد الحرارة على الكويت حيث بلغت درجات الحرارة بها إلى 47 درجة.
وإليكم التفاصيل..السعودية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية و الرياض ومنطقة نجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية و كذلك على منطقتى مكة المكرمة و المدينة المنورة، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير يمتد إلى مرتفعات الباحة، وتبلغ العظمى 44 درجة.البحرين
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم، سيكون بمشيئة الله حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق، ويكون حسن بوجه عام خلال الليل، ودرجة الحرارة العظمى 43 درجة مئوية، والصغرى 29 درجة مئوية.
البحرين
الإمارات
أفادت إدارة الأرصاد الجوية فى دولة الإمارات أن الطقس فى البلاد سيكون حار على معظم الأنحاء والعظمى 39 درجةالكويت
أفادت إدارة الأرصاد الجوية فى دولة الكويت أن الطقس فى البلاد سيكون شديد الحرارة والعظمى 47 درجة.
كانت هذه تفاصيل خبر الطقس فى الخليج.. حار على معظم الأنحاء والعظمى فى الكويت 47 درجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.