شكرا لقرائتكم الإمارات تنفي ملكية أسلحة عثر عليها في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - أبوظبي – "الحياة" | منذ ساعتين في 3 يوليو 2019 - اخر تحديث في 3 يوليو 2019 / 08:10
أكدت الإمارات العربية المتحدة التزامها الكامل قراري مجلس الأمن الدولي رقمي 1970 و1973 في شأن العقوبات وحظر السلاح، نافية ملكية أسلحة تم العثور عليها في ليبيا.
وأوضحت إدارة التعاون والأمن الدولي في وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان أصدرته اليوم، وبثته وكالة الأنباء الإماراتية، التزام الإمارات التعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة. وحضت على خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
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