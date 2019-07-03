شكرا لقرائتكم باسيل: ما حصل حادث مدبر ونريد مصالحة عميقة لا سطحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 3 يوليو 2019 - اخر تحديث في 3 يوليو 2019 / 01:51

أعلن رئيس ​"التيار الوطني الحر"​ الوزير ​جبران باسيل​، بعد الاجتماع الدوري لتكتل "لبنان القوي"، "الا أحد يسعى للفتنة ونحن نقوم بجولات في كل الأقضية وربما هذه مشكلة". وعبّر"عن أسفه لما حصل وهو ليس من عاداتنا وليس في زمن السلم الذي نسعى لتعزيزه".



أضاف: "نحن نقوم سنويا بجولات مخصصة للتيار، وهي تشمل كل المناطق، لأن التيار منتشر في كل المناطق، وأحد الأقضية الشوف. نعيش تنوعا في تيارنا، ونحن سعداء بالقدرة على توسعنا في القرى والطوائف". وسأل: "لماذا تزعج جولات التيار الوطني الحر البعض؟ فبالنسبة إلينا، إن المناطق اللبنانية للجميع"، وقال: "نحن لا نقول إلا كلاما انفتاحيا، وتأتينا الردود عن ابواب ومفاتيح وتوازنات. وبالنسبة إلينا كل مناطق لبنان هي مناطقنا، ولدينا فيها اهل ومناصرون ومكاتب".

أضاف: "بدأت تردنا معلومات قبل يومين من زيارتنا لعاليه حول قنابل مع كلام سياسي عالي النبرة، الأمر الذي دفع بالجيش والقوى الامنية إلى اتخاذ تدابير. وقلت للوزير صالح الغريب نحن لا نريد خلق أي إشكال، وبلغت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأنني ألغيت زيارتي لكفرمتى، وأبلغت قائد الجيش العماد جوزاف عون بما يحصل".

وتابع: "لقد قيل إن ما جرى هو بسبب كلام استفزازي صدر عنا، بينما ما ورد في الكحالة وصوفر لم يكن إلا في الاطار الايجابي، ولكن للأسف صوت الرصاص لم يعد يسمح يومها بسماع صوت المحبة الذي كان يصدر عنا".

وأردف: "نحن لا نريد إلغاء أو عزل أحد، ويجب الحفاظ على حريتي التنقل والتعبير اللتين لن نتنازل عنهما. لقد تحدثنا عن الأرض المفتوحة والقلب المفتوح، فهذه المنطقة هي منطقة احتضان للجميع، وجئنا للتلاقي والخير والإنماء والإيجابية".

وقال: "لا نريد استئذان أحد من أجل التوجه إلى مناصرينا في كل المناطق اللبنانية، فلا نريد اذنا من أحد للذهاب الى بيوتنا ومناطقنا واهلنا، والدعوة إلى التلاقي والشراكة ليست استفزازية، الا لمن يرفضها".

أضاف: "لا مصلحة للبلد في وقوع خلافات، فنحن نريد مصالحة عميقة لا سطحية، وحتى تكون عميقة نريدها في السياسة والامن والاقتصاد والانماء والادارة، والمصالحة الحقيقية هي التي تمتد الى الناس ونعيشها بالممارسة عبر إقفال ملف المهجرين، ووزير المهجرين قدم ملفه كاملا لطي الملف في الوزارة والنفوس".

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وتابع: "إن الجولات في المناطق واجب للتلاقي، ومن يرفض الفتنة يعمل كي يلتقي اللبنانيون، ويتعارفوا. وإن همنا اليوم هو العمل، لا المشاكل، وأولويتنا الاتصالات والكهرباء والمهجرون والنازحون والتعيينات وسيدر وغير ذلك".

وأردف: "قد يعتبر البعض أن فوزنا ب4 نواب في الجبل هو اعتداء عليه، لكننا في السياسة لا نعتدي على أحد، فهل المطلوب أن نلغي نفسنا وناسنا؟ وهل المشكلة أن تيارا قادر على أن يضم كل الطوائف في صفوفه؟ وهل المطلوب أن تكون هناك محميات وطوائف محتكرة؟".

وردا على سؤال عن احتمال أن يكون هو المستهدف، قال: "إن موضوع احتمال استهدافي أمر ثانوي، فأنا اخترت هذه الطريق، وهمي هو المواطن، ورفاقي الذين معي، ربما ليس المطلوب أن يكون هناك تيار لبناني قادر على أن يتواصل مع كل المناطق، ولعل المطلوب المحميات والطوائف المحتكرة".

ودعا باسيل إلى "الاحتكام للدولة والقضاء لمحاسبة المرتكبين والمخططين"، وقال: "لا شك في أن ما حصل هو حادث مدبر".

وتابع: "نقف بجانب الحزب الديموقراطي لتحقيق العدالة، وسنمنع حدوث الفتنة في البلد، ونحن متمسكون بسياستنا الانفتاحية وبممارسة حقوقنا على الاراضي اللبنانية وباستعادة حقوقنا إذا كانت منقوصة في كل لبنان والجبل".

وقال باسيل: "لن تكون هناك فتنة يكون للتيار الوطني الحر اي ضلع فيها، فاذا اقتربت منا كما حصل الأحد الماضي ندفشها ولن يوقعنا احد فيها ونطمئن اللبنانيين ان التيار الوطني الحر لن يقع لا في الكمائن ولا في المصائد ولا في الفتن وسينجي اللبنانيين من اي عمل مخرب، نحن نعمل ونبني، ومحاربة الجولات التي نقوم بها مثل محاربة الكهرباء والنفط، فليفعلوا مثلنا".

وعما اذا كان سيواصل جولاته وخصوصا جولته المقررة لطرابلس قال: "سبق وقلت اننا نزور بيوتنا في كل لبنان وسنوفق بين امرين: سنستمر في سياسة الانفتاح وزيارة المناصرين واللبنانيين في كل المناطق ونمنع الفتنة في الوقت عينه ونكشف بالطريقة اللازمة كما حصل في عاليه، كل من يريد إثارة الفتنة في لبنان ويمنعنا من التلاقي، نحن نمد يدنا وهو يمد علينا السلاح، سنكشفهم واحدا واحدا في كل منطقة، وهذه جولات نقوم بها ضمن برنامج في نهاية كل أسبوع ولم نستثن اية منطقة وشارفنا على الانتهاء، ولكن لا يعني ذلك اننا سنتوقف بل سنزور كل أسبوع منطقة ونشارك في النشاطات فيها، فنحن نعمل لكل اللبنانيين في كل المناطق".