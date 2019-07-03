شكرا لقرائتكم لبنان: ساترفيلد يواصل وساطته "الحدودية" ويقوّم والمسؤولين الطروحات حول الترسيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 7 ساعات في 3 يوليو 2019 - اخر تحديث في 2 يوليو 2019 / 22:49

لم تحمل زيارة زيارة مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى ديفيد ساترفيلد المكلف رعاية المفاوضات بين لبنان واسرائيل لتحديد الحدود البرية والبحرية، الخامسة إلى بيروت، ما يشي الى حلول نهائية، في ظل اصرار اسرائيلي على مهلة الستة أشهر لتطبيق اي اتفاق متعلق بالحدود، وفق ما رشح من معلومات أمس (الثلثاء) حيث واصل وساطته بين البلدين وأجرى جولة جديدة من الاتصالات مع القيادات اللبنانية.



وزار ساترفيلد برفقة السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد، مقر الرئاسة الثانية، حيث التقى رئيس البرلمان نبيه. وتم تقويم شامل لما حمله خلال زياراته المكوكية والطروحات التي كان يحملها لمقاربة الموقف اللبناني وتحقيق نتائج متقدمة على صعيد البدء بعملية تثبيت الحدود البحرية اللبنانية ومعالجة التحفظات اللبنانية على الخط الازرق، الاّ ان دور ومشاركة الامم المتحدة وتجميد تنفيذ ما يتفق عليه حتى نهاية عملية الترسيم براً وبحراً كسلة واحدة لا يزالان موضع معالجة، اذ يحرص لبنان على دور ممثل الامم المتحدة في لبنان برعاية الاجتماعات وتفويت الفرصة على العدو الاسرائيلي من اقتناص الحقوق اللبنانية.

وعصرا التقى ساترفيلد، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السرايا الكبيرة، ترافقه السفيرة الأميركية لدى لبنان أليزابيث ريتشارد، في حضور الوزير السابق غطاس خوري. وجرى خلال اللقاء تبادل لوجهات النظر وعرض لآخر المستجدات والأوضاع في لبنان والمنطقة.

وكان ساترفيلد زار قصر بسترس، والتقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، واطلعه بشكل مفصل على الخطوات التي قام بها في الاسابيع الماضية سواء في اميركا او في اسرائيل. وكانت وجهات النظر متطابقة حول نقطة اساسية وهي ضرورة ايجاد الحل لموضوع ترسيم الحدود البحرية حفاظا على مصالح لبنان النفطية.

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وسيستكمل ساترفيلد جولته على المسؤولين اللبنانيين، وقد يضع الوزير باسيل مجددا في صورة لقائه مع رئيسي البرلمان والحكومة.

بدوره سينقل الوزير باسيل للحكومة ما سمعه من ساترفيلد وسيضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الاجواء.

وعلى الهامش اجرى ساترفيلد قبيل لقائه باسيل حديثا مقتضبا مع وزير الدفاع الوطني الياس بوصعب الذي كان موجودا في الوزارة مع وزراء التيار الذين عقدوا اجتماعا صباحيا مع باسيل.

وفي هذا الإطار، قال مصدر ديبلوماسي ان "زيارة ساترفيلد قد تكون الاخيرة كوسيط بعد موافقة الكونغرس الاميركي على تعيينه سفيرا في تركيا"، مستبعدا ان يستمر بمهماته كوسيط بينما يتسلم رئاسة بعثة بلاده في انقرة"، متوقعا ان يتسلم مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى دايفد شنكر الملف لاطلاعه على دقائق السياسة اللبنانية".

ولفت المصدر لـ"المركزية" الى ان "التفاصيل المتعلقة بالامور اللوجستية وبتلازم البحث في ترسيم الحدود البحرية والبرية اتفق عليها من قبل، وباتت الامور تبحث في العمق بشكل يمهد لبدء مفاوضات برعاية اممية لكن من دون مشاركة فعلية للامم المتحدة في تلك المفاوضات كون مثل هذه المشاركة تتطلب تعديلا في ولاية "يونيفل" وقرارا من الصعب انتزاعه من مجلس الامن الدولي".