شكرا لقرائتكم اندونيسيا تعتقل زعيم جماعة متطرفة مرتبطة في "القاعدة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جاكرتا - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 3 يوليو 2019 - اخر تحديث في 2 يوليو 2019 / 19:35

أعلنت الشرطة الاندونيسية أمس (الإثنين)، اعتقال زعيم جماعة اسلامية متطرفة مرتبطة في تنظيم "القاعدة" متورطة في تفجيرات بالي عام 2002، والتي أسفرت عن مقتل اكثر من 200 شخص.



وقال الناطق باسم الشرطة ديدي براسيتيو، إن شرطة مكافحة الإرهاب اعتقلت بارا ويجايناتو مع زوجته السبت الماضي في فندق في مدينة بيكاسي القريبة من جاكرتا.

ووفق الشرطة فإن ويجايانتو تزعّم منذ وقت طويل الجماعة الإسلامية التي تعد واحدة من أقدم الجماعات الإرهابية في إندونيسيا وتقف وراء سلسلة من الهجمات الدامية في الدولة التي تضم أكبر عدد من المسلمين في العالم.

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وقال براسيتيو إن ويجايانتو يشتبه أيضا بإرساله ما لا يقل عن ستة مجموعات من الإندونيسيين للقتال في سورية، كما قدم الدعم للمسلحين في منطقة بوسو المضطربة في جزيرة سولاويسي.

وتأسست الجماعة الإسلامية المرتبطة بالقاعدة على يد حفنة من المقاتلين في المنفى في ماليزيا ابان الثمانينات، ثم توسعت لتضم خلايا في أنحاء جنوب شرق آسيا.

وكانت المجموعة مسؤولة عن تفجيرات بالي عام 2002 التي قتل فيها مواطنون من 21 دولة على الأقل وتعد أسوأ هجوم تعرضت له البلاد على الإطلاق.

كما تم تحميل المجموعة مسؤولية تفجير سيارة عام 2003 في فندق جي دبليو ماريوت في جاكرتا أدت الى مقتل اكثر من 12 شخصا، اضافة الى تفجير انتحاري بسيارة في العام التالي خارج السفارة الأسترالية أسفر عن مقتل 10 أشخاص.