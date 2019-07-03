شكرا لقرائتكم جعجع: مصالحة الجبل ثابتة تاريخيّة ولا يمكن إطلاق التصريحات المثيرة للغرائز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 9 ساعات في 3 يوليو 2019 - اخر تحديث في 3 يوليو 2019 / 02:47

دعا رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع جميع أهالي الجبل مسيحيين ودروزا إلى التمسك بالمصالحة "بغض النظر عن الأحداث السياسيّة التي تجري اليوم، فبالسياسة يختلفون اليوم ويعودون للإتفاق لاحقاً إلا أن هذا الأمر يجب ألا ينعكس على الأجواء العامة في قرانا وبلداتنا ومدننا في الجبل".



ولفت جعجع إلى أن "البعض يدلون بتصاريح ناريّة وأريد أن أذكرهم بآية من الإنجيل تقول "طوبى للساعين للسلام فإنهم أبناء الله يدعون".

كلام جعجع جاء عقب زيارته وعقيلته النائب ستريدا جعجع، يرافقهما النواب: عماد واكيم، إيدي أبي اللمع وأنطوان حبشي، ووفد كبير من منسقيّة بيروت في حزب "القوّات اللبنانيّة" دار طائفة الموحدين الدروز للتعزية برئيس مؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ علي زين الدين.

وتطرّق جعجع إلى الأحداث التي وقعت في الجبل خلال اليومين الماضيين، قائلاً: "نأسف كثيراً لما حصل ونتقدّم بالتعازي من أهالي الضحايا كما نتمنى على جميع الأفرقاء المعنيين التحلي بالصبر والحكمة لتجنب تداعيات هذه الأحداث وانعكاساتها في وقت لاحق".

وشدد جعجع على ان "مصالحة الجبل باقية فهي ثابتة تاريخيّة وليست مجرد حدث سياسي ولا يحق لأحد التفريط بها فالناس يأتون ويرحلون إلا أن المصالحة باقية وفي هذه المناسبة لا يمكنني سوى أن أتذكّر مثلث الرحمة البطريرك الكردينال مار نصرالله بطرس صفير رحمه الله والشيخ علي زين الدين رحمه الله ورئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط".

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ورداً على سؤال قال جعجع: "مجرّد وجودنا اليوم كوفد كبير من حزب "القوّات اللبنانيّة" هنا في دار طائفة الموحدين الدروز له رمزيّة كبيرة جداً، صحيح أن وجودنا بطبيعة الحال له سبب شخصي أيضاً وهو علاقتنا بالشيخ علي رحمه الله إلا أنه في الوقت عينه مرتبط بنظرتنا للجبل ككل فنحن متمسكون بالمصالحة إلى أبعد حد".

واستطرد جعجع: "لم يكن من المفترض أن يحصل ما حصل وأنا لا أطرح هذا الموضوع من منطلق الأفرقاء المتصارعين وإنما لناحية أن الدولة بكل أجهزتها الأمنيّة كانت على علم قبل يومين وثلاثة أيام بأن الأرض في الجبل كانت في حالة غليان وفي هذا الإطار أريد أن أتوجه إلى وزارتي الدفاع والداخليّة بالسؤال هل تم اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل تجنب حصول ما حصل؟".

ولفت جعجع إلى "أننا لا يمكننا في ظرف كالذي نمرّ به اليوم أن نطلق التصريحات يميناً ويساراً من دون أن ندرك ما نحن قائلون أو أن نطلق التصريحات المثيرة للغرائز، لذا أطلب من الجميع ألا تستثير حساسياتهم إذا ما سمعوا كلاماً ليس في مكانه لأن الكلام زائل أما أنتم ونحن فباقون ولبنان باقٍ".

وعما إذا كان يؤيد إلغاء زيارة وزير الخارجيّة جبران باسيل إلى الجبل، قال: "اياً كانت التدابير التي كان يفترض القيام بها من أجل تجنب ما حصل هي أفضل بكثير مما حصل، فإلغاء الزيارة أو تأجيلها كان ليكون كبراً من جانب الوزير باسيل وإلا كان من المفترض اتخاذ كل التدابير الأمنيّة اللازمة لتجنب ما حصل فالسلاح كان ظاهراً للعيان في كل مكان وكيف ما دارت الأمور لكانت لتنتهي على ما انتهت عليه".

وتابع جعجع: "ما حصل قد حصل الآن إلا أنه يجب علينا اتخاذ العبر منه للمستقبل لأن الجبل باقٍ ومن اجل الحفاظ على كل شيء فيه يجب على المؤسسات الأمنيّة المعنيّة اتخاذ كل الإحتياطات اللازمة من أجل الحؤول من دون حصول أحداث مماثلة ولا أتصوّر أن أي فريق كان ليرفض إجراءات مماثلة لأن الأهم في هذه المسألة هو الحفاظ على السلم الأهلي والإستقرار والسلام".

ورداً على سؤال عما إذا كان قد اتصل بجنبلاط، أكّد جعجع ان "الإتصالات مستمرّة من دون انقطاع وبأشكال مختلفة باعتبار أن بيننا اتصالات على مستويات عدّة وشاءت الظروف أنه كان قد أرسل عقيلته السيّدة نورا جنبلاط لتمثيله في مهرجانات الأرز الدوليّة وللأسف لم نستطع الإستمتاع بهذه المهرجانات انطلاقاً من الحادث الذي حصل في اليوم التالي".