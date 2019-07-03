شكرا لقرائتكم 18 قتيلاً بهجوم على معسكر لجيش النيجر قرب الحدود مع مالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيامى - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 3 يوليو 2019 - اخر تحديث في 2 يوليو 2019 / 19:22

قُتل 18 جندياً وفُقد 4 جراء هجوم نفّذه ارهابيون في وقت متقدم أمس (الاثنين) على معسكر تابع لجيش النيجر في منطقة إيناتيس (غرب) قرب الحدود مع مالي، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في بيان اليوم (الثلثاء).



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وجاء في البيان: "في 1 تموز الجاري، صدّ مركز إيناتيس العسكري المتقدّم، على الحدود مع مالي، هجوماً نفّذه عناصر إرهابيون، والحصيلة الأولية هي سقوط 18 قتيلاً وفقدان 4 أشخاص من قواتنا، بينما شُلّت حركة عدد من الإرهابيين ودُمرت شاحنة بضربات جوية، إضافة إلى تدمير آليتين في داخلهما انتحاريون".

وتابع البيان: "بدأ الهجوم بتفجير آليتين في داخلهما انتحاريون في مدخل المعسكر تبعه إطلاق إرهابيين على متن دراجات نارية النار. وسمح التصدي للهجوم مع دعم جوي من شركائنا الفرنسيين والأميركيين بدفع العدو خارج حدودنا".

وأكدت مصادر متطابقة لوكالة "فرانس برس" وقوع هجوم بـ"آليات في داخلها انتحاريون" على المعسكر، مشيرةً إلى وقوع عدد كبير من القتلى. وقتل في هذه المنطقة ذاتها 18 عنصراً من تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى في عملية مشتركة بين قوات النيجر والقوات الفرنسية والأميركية بين 8 و18 حزيران (يونيو) الماضي في غرب النيجر.

ويأتي هذا الاعتداء فيما تستقبل نيامي بين 4 و8 الجاري قمة الاتحاد الإفريقي التي تضم نحو 50 رئيس دولة. ونشرت في العاصمة التي تشهد عادة حضوراً عسكرياً مكثفاً، قوات خاصة استعداداً للحدث الذي تعده السلطات مهماً لصورة البلاد.