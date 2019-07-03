شكرا لقرائتكم مساع مكثفة لتطويق حادثة قبرشـمون... واللواء ابراهيم يتحرك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 10 ساعات في 3 يوليو 2019 - اخر تحديث في 3 يوليو 2019 / 02:32

عملية احتواء تداعيات احداث قبرشمون سلكت طريقها نحو الحلحلة، ودخل على خط المساعي الهادفة إلى إرساء مناخ التهدئة، مباشرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي أعلن ان "سيكون لي دور في تهدئة احداث الجبل وسيتم. كاشفا أن اجتماعات ستعقد في هذا الاطار. وفي سياق تحركه، بتكليف من رئيس الحكومة سعد الحريري، وبموافقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تولى اللواء عباس ابراهيماتصالات التهدئة. وتواصلمع وزير الخارجية جبران باسيل، وشارك، على هامش جلسة مجلس الوزراء في السرايا الكبيرة، في اجتماع ضمه إلى الرئيس والوزير صالح الغريب. ثم توجه إلى خلدة حيث التقى النائب طلال إرسلان في حضور الغريب. اللقاء، وأكد إرسلان أن "اللواء ابراهيم موضع ثقة"، معتبرا أن "عندما يضع يده في قضية، إنما يضعها بالحق والعدالة لاستتباب الأمن والعدالة لنا جميعا".



من جهته، شدد ابراهيم على أن "أولى الخطوات لاستعادة الأمن تكمن في تسليم المرتكبين"، وقد بدأنا استلام المطلوبين".

وكان أفيد بأن جهاز الأمن العام تسلم 3 مطلوبين في هذا الملف بعد دخول رئيس الجهاز على خط مساعي التهدئة. وقد أكد اللواء ابراهيم هذه المعلومات، مشددا على أن لا صحة لما يحكى عن عمليات تبادل للموقوفين (بين الأحهزة الأمنية)، وموضحا أن "ما نقوم به هو تسليم المتورطين في الحوادث الأخيرة تطبيقا للقانون".

ونقل عن اللواء ابراهيم "ان الامن العام سيتسلم غدا (الربعاء) مطلوبين آخرين للتحقيق معهم.

وأكّد في تصريح تلفزيوني أن "الأمور متجهة للحلحلة في ملف المطلوبين بعد أحداث الجبل"، مشيرًا إلى "أننا نأمل خيرًا". ولفت إلى "أنني أقوم بدور إقامة التواصل بين جميع الافرقاء وإثبات هيبة ​الدولة​ على كافة الأراضي اللبنانية".

من جهته نبه ارسلان​ الدولة من أن "ال​سياسة​ حين تدخل في كل شيء تخرب البلاد، فهي خربت الاقتصاد والأمن و​المؤسسة العسكرية​ وبعض ​الأجهزة الأمنية​ للأسف"، متمنيًا أن تكون الاجراءات المتخذة لتطبيق روحية آلية ​مجلس الدفاع الأعلى​ بالكامل. البعض يقول إنه ليس لدينا سوى لواء واحد في الجبل فلينتبهوا لذلك الموضوع".

ولفت ارسلان إلى أن "ا​اللواء ابراهيم​ أبلغني أنه تم توقيف بعض المطلوبين في حادثة الجبل. ف​مخابرات الجيش​ قامت ببعض التوقيفات من الأسماء المطلوبة واللواء يواكبنا منذ الأمس وأكّد أنه استلم عددًا من المطلوبين"، مشددًا على أنها "مهمته ومهمة ​القوى الأمنية​ والمعلومات والجيش والمخابرات".

وفي وقت خيم الهدوء الحذر على قرى قضاء عاليه بعد يومين على حادثة قبرشمون، على وقع انتشار كثيف للجيش، وغداة المعلومات عن عمليات دهم نفذتها المؤسسة العسكرية، بحثا عن مطلقي النار على موكب الغريب، سجلت اليوم أول التوقيفات في هذا الملف، حيث أوقف الجيش شخصين يشتبه باشتراكهما في أحداث قبرشمون.

الجيش يباشر التوقيفات

وفي التفاصيل، أعلنت قيادة الجيش، في بيان، أن "مديرية المخابرات أوقفت (ف.ع) و(خ.غ) للاشتباه بمشاركتهما في حادثة إطلاق النار في بلدة قبرشمون، وقد ضبطت في حوزتهما أسلحة ورمانات يدوية وذخائر حربية. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

غير أن الحزب "التقدمي الاشتراكي" استنكر هذه المداهمات، حيث ذكّرت وكالة داخلية الغرب في الحزب في بيان، بـ"أننا كنا قد اكدنا مرارا اننا تحت سقف القانون، وبان الدولة باجهزتها الامنية ومؤسساتها القضائية هي مرجعيتنا الوحيدة في احقاق الحق وفي أن تأخذ العدالة مجراها".

واعتبر البيان أن "ما يجري في منطقة الغرب والشحار من مداهمات وملاحقات وخرق لحرمة المنازل اقل ما يقال فيها انها بربرية وهمجية وتكشف عن نوايا سيئة وكيدية تجاه هذه المنطقة العزيزة واهلها الشرفاء. نذكر ان تطبيق القانون وتنفيذ الاستنابات القضائية يجب ان يطبق على كل الناس من دون اي تمييز وضمن الاصول والقواعد القانونية المرعية الاجراء".

جنبلاط يعزي

ولاحقا، غرد رئيس "التقدمي" وليد جنبلاط عبر"تويتر" كاتبا: "بعيدا عن هذا السيل من الهجمات والشتائم والتحريض فان الحزب الاشتراكي ليس فوق القانون بل هو الذي طالب منذ اللحظة الاولى بالتحقيق. وفي هذه المناسية يتقدم بالتعزية لاهالي الضحايا ويتمنى الشفاء للجرحى ويشيد بدور الجيش والمخابرات وكافة الاجهزة الامنية في تثبيت الامن والاستقرار".

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...و"الاشتراكي" يلجأ إلى القضاء

وفي موازاة انطلاق التحقيقات ومسار التوقيفات، لجأ "الاشتراكي" إلى القضاء، حيث رفع دعوى في حق الوزير الغريب أمام النيابة العامة التمييزية في قصر العدل في بيروت، بواسطة المحامي نشأت الحسنية بوكالته عن الجريحين رفعت رافع وسامر غصن.

وبعد تقديم الدعوى، أكد الحسنية ان "اطلاق النار أتى من قبل موكب الوزير الغريب حصرا".

وأشار إلى "أننا ابرزنا شريط فيديو يبيّن ان فور وصول موكب الغريب بدأ اطلاق النار على مواطنين عُزَّل كانوا يمارسون دورهم في الاعتراض السلمي"، مشددا على أن "ما بثه الوزير غريب من فيديوهات مفبرك ولا يمت الى الزمان والمكان بأي صلة". ولفت إلى أن "الفيديو يؤكد ان مرافقي الغريب سقطا من دون ان يكون هناك اطلاق نار من جهة مقابلة وانا اتحدث عن لحظة اصابة الموكلين ومنهم الشاب القاصر سامر غصن".

وتابع: "ما برز في مجلس الدفاع الاعلى من معطيات ما هو إلا معطيات مفبركة حول محاولة القتل لتبرير اطلاق النار على المواطنين وسيثبت التحقيق صحة ما نقوله".

وشدد على "أننا سنتابع دعوانا بكل جدية ومسؤولية ونتمنى على القضاء عدم الرضوخ لأي ضغط او تدخل من اي جهة كانت ومن يحرص على السلم الاهلي هو من يترك التحقيق يتم بكل شفافية ".

وفي مداخلة تلفزيونية، علق الغريب على خطوة حسنية، معتبرا أنها "دعوى سياسية"، آملا رفع الغطاء عن الجميع، ومطالبا "بتحقيق شفاف".

"المعلومات" تتولى التحقيق

وعلم أن النائب العام الإستئنافي بالوكالة القاضي عماد قبلان أحال هذه الدعوى إلى شعبة المعلومات للمباشرة بالتحقيق في ضوء المعطيات التي وفّرتها الدعوى. كما أفيد أن الجيش سيُسلم الموقوفين لديه إلى قوى الأمن الداخلي كون القضاء كلّف شعبة المعلومات بإجراء التحقيقات.

وفي هذه الأجواء، وفي انتظار ما ستنتهي إليه اتصالات اللواء ابراهيم وتحركاته، لا يزال ذوو مرافقي الغريب اللذين سقطا الأحد مصرين على عدم اتمام مراسم الدفن قبل تسليم المرتكبين. وأكد والد الضحية رامي سلمان، أن "مصابنا كبير"، مشددا على "أننا ملتزمون بالقرار الذي اتخذناه في الاجتماع مع النائب ارسلان، والقاضي بأن لا دفن قبل تسليم القتلة". وتمنى ان يتم هذا التسليم والا فإن الامور ستأخذ منحى تصعيديا".

بدوره، أعلن فادي ابو فراج خال الضحية سامر ابو فراج أيضا أن الدفن لن يتم قبل تسليم المطلوبين، والا سنذهب الى تصعيد".

الهيئة الدينية للموحدين الدروز: لإقتلاع الفتنة ولم الشمل

الى ذلك أصدر أركان الهيئة الدينية لطائفة الموحدين الدروز بيانا دعوا فيه الى "العودة إلى وحدة الكلمة واقتلاع الفتنة من جذورها وإعلاء صوت الحق والضمير وإقامة الحد والحرم والغضب على كل من تسول له نفسه بالتحريض والإساءة قلت أو جلت، لأن كل ضحية تسقط أو جريح ينزف فهو خسارة من رصيد الجميع، وهزة تلقي في نفوسنا الأسى البالغ والحسرة العميقة. ونحمل المسؤولية عن كل نقطة دم تهرق للزعيمين وليد بك جنبلاط والأمير طلال أرسلان، بسبب خلافاتهما السياسية".

اضاف: "لذا، وبعد التشاور، نطلب من الزعيمين والقيادات السياسية وقف كل ما يؤول إلى التفرقة وإثارة النعرات والحساسيات نية وقولا وفعلا والعودة إلى الخطاب السياسي المهذب الموروث عن العادات المعروفية الأصيلة، وندعو إلى لم الشمل والحوار على قاعدة وحدة المصير للطائفة المعروفية الكريمة، لصون البيت الداخلي والوطن الحبيب والنهوض به إلى ما هو أرقى".

وبعدما توجه اركان الهيئة إلى ذوي الضحايا بخالص العزاء والمواساة، دعوهم إلى "التسامي عن الجراح، وإن كانت عميقة جدا، والإسراع في دفن أبنائنا الضحايا، لأن في إكرام الميت دفنه، ولنحتكم جميعا إلى سيادة القانون والقضاء لتحقيق العدالة، بعيدا من التدخلات السياسية. كما نضرع إليه تعالى أن يعم الأمن والاستقرار والسلام في سائر أقطار الوطن العزيز لبنان".