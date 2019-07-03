شكرا لقرائتكم مصر وفرنسا تنفذان تدريباً بحرياً جوياً مشتركاً في المتوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - "الحياة" | منذ 11 ساعة في 2 يوليو 2019 - اخر تحديث في 2 يوليو 2019 / 19:19

انطلقت فعاليات تدريب مشترك بحري جوي مصري - فرنسي تحت شعار "رمسيس 2019" بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة البحرية لكل من مصر وفرنسا، والذى يستمر لأيام في المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط.



وقال الناطق باسم الجيش العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان، إن التدريب تشارك فيه من الجانب الفرنسي حاملة المروحيات الفرنسية (شارل ديجول) والمجموعة القتالية المصاحبة لها وعناصر من القوات الخاصة البحرية الفرنسية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز (رافال) والهل المسلح، ومن الجانب المصري يشارك تشكيل بحري من الفرقاطات ولنشات الصواريخ الحديثة وعناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز (إف – 16) المتعددة المهام والطائرات المقاتلة طراز (رافال).

ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التي تساهم فى توحيد المفاهيم العملياتية والقدرة على قيام القوات بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة، كما يهدف التدريب إلى صقل مهارات أطقم القوات البحرية - الجوية المشاركين وتبادل الخبرات القتالية والميدانية والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.

ويأتي التدريب في ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية وإظهار ماوصلت إليه القوات المشاركة من قدرة قتالية عالية ومستوى راقٍ من التدريب لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن البحري بالمنطقة وتأمين الأهداف الحيوية بالبحر المتوسط.