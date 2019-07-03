شكرا لقرائتكم حكومة هونغ كونغ تستنكر عنف محتجين والصين تطالب بمحاكمتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بكين - أ ف ب | منذ 12 ساعة في 2 يوليو 2019 - اخر تحديث في 2 يوليو 2019 / 18:42

نددت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام بعنف "متطرف" ارتكبه متظاهرون اقتحموا مقرّ برلمان المدينة، فيما طالبت بكين بفتح تحقيق جنائي في الأمر.



وبلغت الأزمة التي تضرب هونغ كونغ بعداً جديداً الاثنين، الذي تزامن مع ذكرى تسليم المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين عام 1997، علماً أنها بدأت قبل أسابيع احتجاجاً على مشروع قانون يتيح تسليم الصين مطلوبين.

ورفع المحتجون الذين اقتحموا البرلمان الاثنين، رايات الحقبة الاستعمارية، ومزّقوا صور قادة هونغ كونغ، وألحقوا أضراراً بالمبنى، ولوّنوا جدرانه برسومات غرافيتي. وكُتب على لافتة "ليس هناك عناصر مكافحة شغب عنيفين، بل فقط استبداد"، وعلى أخرى "الصين ليست هونغ كونغ".

واستعادت شرطة مكافحة الشغب السيطرة على البرلمان بعد ساعات. واعتبر قائد الشرطة ستيفن لو أن اقتحام البرلمان يُعدّ "تجاوزاً لحدود التعبير السلمي عن المطالب".

ونددت لام باقتحام "شديد العنف" للبرلمان، معتبرة أنه "أمر علينا استنكاره بحزم، لأن لا شيء أهم من دولة القانون في هونغ كونغ".

وحضّت الحكومة الصينية السلطات في هونغ كونغ على تحديد "المسؤوليات الجنائية" لمرتكبي العنف. وقال ناطق باسم مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو: "هذه الأعمال الخطرة وغير القانونية تعطّل دولة القانون في هونغ كونغ، وتقوّض نظامها الاجتماعي وتهدد مصالحها الأساسية".

وأُغلق مقرّ البرلمان اليوم (الثلثاء)، وراقب شرطيون المكان، فيما قام عمال بتنظيفه من زجاج متكسر ومظلات وخوذات ارتداها المتظاهرون.

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وقال النائب المؤيّد للديموقراطية إيدي شون الذي منعته قوات الأمن من دخول مكتبه، إن السلطات تعتبر المكان "ساحة جريمة".

أما جوشوا وونغ، أحد رموز الحراك من أجل الديموقراطية عام 2014 والذي خرج من السجن أخيراً، فرأى أن الأحداث الأخيرة هي ردّ فعل على "الاستبداد والحكم الامبراطوري الذي تمارسه بكين وحكومة هونغ كونغ".

ويطالب المتظاهرون بسحب مشروع قانون الترحيل نهائياً واستقالة لام ووقف ملاحقة المحتجين الموقوفين.

وبرّر بعضهم اللجوء إلى العنف بأن الحكومة لا تصغي إلى مطالبهم. وقالت لانس شيونغ (24 سنة): "نعرف أننا نخرق القانون، لكن لا يوجد أمامنا خيار آخر". كما قال جوي (26 سنة): "تظاهرنا، اعتصمنا، لكن الحكومة لم تستجب".

لكن كريس شيونغ اعتبر أن اقتحام البرلمان لم يكن فعلاً "حكيماً ولا ضرورياً".

أما بلو وونغ التي تطوّعت في تنظيف محيط البرلمان، فذكرت أنها "غاضبة من الحكومة لأنها دفعت الأجيال الشابة إلى مثل هذه الأفعال". وأضافت: "لا أريد انتقاد الشباب لما ارتكبوه، وعلى رغم أن أفعالهم عنيفة، لكن قلوبهم نقية. هم يناضلون من أجل أن تكون هونغ كونغ مكاناً أفضل".

واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المتظاهرين "ينشدون الديموقراطية"، مستدركاً أن "حكومات لا تريد الديموقراطية"، في إشارة كما يبدو إلى بكين التي وصفت تصريحه بأنه "تدخل فاضح" في شؤون هونغ كونغ.

لكن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أعرب عن "دعم كامل" لهونغ كونغ و"حرياتها"، داعياً المحتجين إلى ضبط النفس.