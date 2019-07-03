شكرا لقرائتكم عمّان تطالب باطلاق ثلاثة أردنيين مختطفين في ليبيا منذ عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عمان - أ ف ب | منذ 13 ساعة في 2 يوليو 2019 - اخر تحديث في 2 يوليو 2019 / 18:40

ناشد الاردن اليوم (الثلثاء) حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج العمل على اطلاق سراح ثلاثة أردنيين مختطفين من جماعة مسلحة في ليبيا منذ نحو عام.



وقال بيان صادر من وزارة الخارجية الأردنية إن "الوزير أيمن الصفدي أجرى اليوم، اتصالا هاتفيا مع نظيره محمد الطاهر سياله، وبحث معه، قضية المواطنين الاردنيين الثلاثة المختطفين في ليبيا منذ شهر اب (اغسطس) من العام الماضي". وقال بيان صادر من وزارة الخارجية الأردنية إن "الوزير أيمن الصفدي أجرى اليوم، اتصالا هاتفيا مع نظيره محمد الطاهر سياله، وبحث معه، قضية المواطنين الاردنيين الثلاثة المختطفين في ليبيا منذ شهر اب (اغسطس) من العام الماضي". وأكد الصفدي خلال الاتصال على "ضرورة قيام السلطات الليبية بالعمل فورا على الإفراج عن المواطنين الاردنيين الثلاثة وإعادتهم الى المملكة (...) وبالإسراع بهذه الاجراءات وإنهاء هذه المأساة وتمكين المختطفين من العودة الى ذويهم سالمين". ووفق البيان، فإن الوزير الليبي أكد "اهتمام الحكومة الليبية بهذا الموضوع (...) وإنه يتابع الموضوع شخصيا بتوصية من رئيس المجلس الرئاسي الليبي (فايز السراج)". Advertisements وأوضح إن "سبب التأخر بالافراج عنهم كونهم كانوا محتجزين لدى احدى المليشيات الليبية التي سلمتهم لميليشيا أخرى وان السلطات نجحت أخيرا في تحديد مكانهم وتحويل قضيتهم الى النائب العام لإنهاء التحقيق والإفراج عنهم". وقالت الوزارة إنها "أجرت العديد من الاتصالات مع الجانب الرسمي الليبي وأرسلت أكثر من مذكرة رسمية للسفارة الليبية في عمان بهذا الخصوص، وكذلك تم طرح القضية أثناء زيارة رئيس المجلس الرئاسي الوطني الليبي فايز السراج للمملكة في شهر كانون الاول (ديسمبر) الماضي". ولم يوضح البيان سبب وجود هؤلاء في ليبيا، ولكن مصدراً في وزارة الخارجية فضل عدم الكشف عن اسمه، أكد لوكالة "فرانس برس"، ان هؤلاء الأردنيين كانوا موجودين في ليبيا "لاعمالهم الخاصة" من دون مزيد من التفاصيل. وتعتبر عمليات الخطف في ليبيا امرا شائعا. ويتعرض العمال الأجانب وغيرهم للخطف من قبل جماعات مسلحة تطالب بفدية.



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