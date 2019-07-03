شكرا لقرائتكم مقتل 14 بحاراً روسياً بحريق في غواصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - أ ف ب | منذ 14 ساعة في 2 يوليو 2019 - اخر تحديث في 2 يوليو 2019 / 19:43

قُتل 14 بحاراً في حريق شبّ في غواصة روسية صغيرة مُعدّة لبحوث البيئة البحرية والمياه العميقة، في قاعدة عسكرية في مدينة سيفيرومورسك شمال البلاد.



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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية "اندلاع حريق" خلال عمل "غواصة للبحث العلمي في أعماق البحار".

وأشارت ناطقة باسم الوزارة الى أن "14 بحاراً قُتلوا نتيجة تسمّمهم" بعد تنشقهم الدخان الناتج من الحريق. وأضافت أن الحريق أُخمد، معلنة فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث.

وذكرت الوزارة أن الغواصة كانت تجري بحوثاً لمصلحة الأسطول البحري الروسي، لدرس مناطق قريبة من قاع المحيط، وفي قاعه.

والحادث ليس الأول في روسيا، إذ غرقت الغواصة "كورسك" في بحر بارنتس عام 2000، ما أسفر عن مقتل 118 بحاراً.