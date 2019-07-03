شكرا لقرائتكم إيران تبثّ تسجيلاً مصوّراً عن انتهاك العقوبات الأميركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طهران، باريس، موسكو - أ ف ب | منذ 14 ساعة في 2 يوليو 2019 - اخر تحديث في 2 يوليو 2019 / 19:45

بثّ التلفزيون الإيراني تسجيلاً مصوّراً عن أساليب الالتفاف على العقوبات الأميركية، وإيصال النفط إلى الصين.



جاء ذلك بعد ساعات على تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران من أنها "تلعب بالنار"، فيما حضّتها فرنسا وروسيا والصين على التزام الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، بعدما انتهكته إذ تجاوز مخزونها من اليورانيوم المخصّب الحدّ المنصوص عليه فيه.

وبثّ التلفزيون الإيراني تسجيلاً مصوّراً لناقلة النفط "سالينا" وهي تتحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، متجهة الى الصين. وأعلن مقدّم البرنامج تسليم بكين مليون برميل من النفط الإيراني، بمرافقة صحافيين.

وأدى ذلك إلى احتجاجات في وسائل إعلام ومواقع للتواصل الاجتماعي، إذ اعتبر مستخدمون أن التسجيل "يتعارض مع المصالح الوطنية الإيرانية". لكن التلفزيون الإيراني أشار إلى أن صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نشرت سابقاً تقريراً عن خط سير الناقلة، معتبرة أن التسجيل "لم يتعارض مع المصالح الوطنية".

جاء ذلك بعد ساعات على تطرّق ترامب الى إعلان مسؤولين إيرانيين أن مخزون بلادهم من اليورانيوم المخصّب بنسبة 3.67 في المئة "تجاوز 300 كيلوغرام" المنصوص عليها في الاتفاق النووي، قائلاً: "إنهم يعرفون ماذا يفعلون. يعرفون بماذا يلعبون وأعتقد بأنهم يلعبون بالنار".

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واتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران باستخدام برنامجها النووي لـ "ابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي"، فيما قالت الناطقة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام: "ستستمر أقصى الضغوط على النظام الإيراني، كي يبدّل قادته مسارهم. الولايات المتحدة وحلفاؤها لن يسمحوا لإيران بتطوير أسلحة نووية".

وأضافت: "كان من الخطأ، في الاتفاق النووي، السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أيّ مستوى. حتى قبل وجود الاتفاق، كانت إيران تنتهك بنوده".

وعلّق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تصريح غريشام، وسأل على "تويتر": "حقاً"؟ وشدد على أن طهران "لم تنتهك الاتفاق النووي"، لافتاً الى أنها "ستتراجع" عن قرارها فور التزام أوروبا "تعهداتها".

لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب إيران بـ "العودة من دون تأخير عن هذا التجاوز" و"الامتناع عن أي تدبير إضافي من شأنه أن يمسّ بالتزاماتها النووية". وأعلن أنه "سيواصل في الأيام المقبلة الإجراءات التي اتخذها، كي تتقيّد إيران في شكل كامل بالتزاماتها وتواصل الاستفادة من المنافع الاقتصادية للاتفاق".

ونبّه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الإيرانيين إلى ضرورة "ضبط النفس، وعدم الانسياق وراء العواطف واحترام الأحكام الرئيسة في الاتفاق". وحضّ الأوروبيين على "إيفاء وعودهم والتزاماتهم وفعل كل شيء كي تكون الآلية التي أعدّوها (للالتفاف على العقوبات الأميركية) عملية فعلاً".

في السياق ذاته، أسِف ناطق باسم الخارجية الصينية لـ "التدابير التي اتخذتها إيران"، مستدركاً أن "الضغط الأقصى الذي تمارسه الولايات المتحدة هو مصدر التوترات الحالية". وتابع: "ندعو جميع الأطراف الى رؤية هذا الأمر من منظور بعيد المدى وشامل، وممارسة ضبط النفس والتمسّك بالاتفاق النووي الإيراني معاً، بهدف تجنّب مزيد من التصعيد في ظلّ الوضع المتوتر" في المنطقة.