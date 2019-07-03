دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع LG تعلن عن إطلاق هاتف LG G8s ThinQ إلى الأسواق العالمية بسعر 867 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة LG اليوم عن خططها لدفع هاتف LG G8s ThinQ إلى الأسواق العالمية خلال هذا الشهر، على أن ينطلق بسعر 867 دولار في الأسواق.

قدمت شركة LG هاتف LG G8s ThinQ في مؤتمر الهاتف العالمي الذي عقد خلال شهر فبراير، واليوم تؤكد LG رسمياً على دفع الهاتف في الأسواق العالمية التي تشمل أوروبا، الشرق الأوسط، إفريقيا، إلى جانب أمريكا اللاتينية.

جاء هاتف LG G8s ThinQ بتصميم مميز بشاشة OLED FullVision بحجم 6.2 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما تدعم LG الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 855، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android Pie.

ويضم الهاتف كاميرة خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعر 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 137 درجة، بينما يأتي المستشعر الثالث بعدسات telephoto وبدقة 12 ميجا بيكسل.

وفي الكاميرة الأمامية يأتي هاتف LG G8s ThinQ بمستشعر مميز بدقة 8 ميجا بيكسل مع مستشعر 3D ToF الذي يعمل على قياس المسافة الفاصلة بين الكاميرة وموضوع التصوير لدعم التحكم في ضبابية الخلفية في التصوير مع 256 مستوى في تصوير السيلفي لدعم دقة التفاصيل في الصور.

Advertisements

كما يدعم هاتف LG G8s ThinQ إستشعار البصمة في الجهة الخلفية للهاتف، مع تقنية التعرف على الوجه، كما يأتي الهاتف بميزة مسح اليد عن طريق كاميرة Z التي تعمل على إستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء لمسح اليد وفتح الهاتف، وهي تقنية محسنة لدعم فتح الهاتف بكفاءة في الظلام.

أيضاً يضم الهاتف مكبرات صوتية ستريو، مع مدخل 3.5مم للسماعات، و DAC، وطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass في الجهة الخلفية، كما يدعم الهاتف معايير، وأيضاً IP68 لمقاومة الماء والغبار.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف LG G8s ThinQ بكلاً من ألوان الأسود وTeal العاكس، وأيضاً الأبيض، حيث ينطلق النموذج المميز بسعة 128 جيجا بايت بسعر 867 دولار.

المصدر

هذا الموضوع LG تعلن عن إطلاق هاتف LG G8s ThinQ إلى الأسواق العالمية بسعر 867 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.