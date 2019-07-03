قرقاش يدعو الأطراف السودانية للتوافق وتفادي المواجهة

دعا الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الثلاثاء، المعارضة السودانية والمجلس العسكري إلى الحوار والتوافق وتفادي التصعيد والمواجهة.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "المهم في السودان الشقيق أن يستمر الحوار بعيدا عن الاحتداد ونحو اتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية الضامنة والمؤسسة لنظام دستوري مستقر".

وأكد على أنه "من الضروري تفادي المواجهة والتصعيد، ومن الواضح أن المعارضة والجيش بحاجة إلى بعض وإلى التوافق وتفادي استمرار الأزمة وتفاقمها".

وعقب فشل المفاوضات بين المعارضة (قوى الحرية والتغيير) والمجلس العسكري الانتقالي في مايو/أيار الماضي، يتبادل الطرفان الاتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة خلال المرحلة الانتقالية.

وأعلن المجلس العسكري مرارًا اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، إلا أن المعارضة بين الحين والآخر تخرج في احتجاجات تصعيدية كان أبرزها الأحد الماضي؛ للضغط من أجل تسريع نقل السلطة.

وأمس، شكلت الهيئة القومية للتوافق الوطني السوداني (قوى سياسية)، لجنة للاتصال السياسي بالمجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير والقوى السياسية المختلفة وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السودانية.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة التي يترأسها مدثر عبدالرحيم الطيب اتصالاتها بدءا من اليوم الثلاثاء بغرض وقف التصعيد والوصول إلى توافق يمكن من خلاله إدارة الفترة الانتقالية بتوافق بين الجميع.

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