شكرا لقرائتكم خبر عن تبرئة قائد بالبحرية الأمريكية من معظم التهم فى محاكمته بجرائم حرب بالعراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برأت محكمة عسكرية أمس الثلاثاء قائد العمليات البحرية الخاصة الأمريكى إدوارد جالاجر المتهم بارتكاب جرائم حرب فى العراق من تهم القتل وكل الاتهامات الأخرى ما عدا الظهور فى صورة مع جثة أحد السجناء من تنظيم داعش.
واستمرت المداولات بين أعضاء هيئة القضاة المؤلفة من سبعة قضاة لمدة نحو ثمانى ساعات قبل النطق بالحكم فى قضية جالاجر، التى اجتذبت اهتمام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
وجالاجر (39 عاما) جندى مخضرم وحصل مرتين على ميدالية النجمة البرونزية. وكان متهما بارتكاب جريمة قتل عمد لسجين عراقى أُحيل إلى وحدته لتلقى العلاج الطبى وذلك بطعن الشاب فى الرقبة عدة مرات.
كما اتهم بالشروع فى القتل وعرقلة العدالة وغيرها من الجرائم التى تشمل التقاط صورة بشكل غير قانونى مع جثة الأسير القتيل.
وتنطوى تهمة الصورة غير القانونية على عقوبة أقصاها السجن أربعة أشهر.
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