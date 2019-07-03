نيوزلندية تتزوج من حبيبها المريض بالسرطان قبل يوم واحد من وفاته

تزوجت امرأة نيوزلندية من حبيبها الذى يعانى من مرض السرطان قبل يوم واحد من وفاته، وتم تشخيص إصابة نافار هربرت (22 عاما) بورم خبيث فى المخ قبل عدة أشهر، وتدهورت حالته الصحية بسرعة كبيرة، قبل أن يقرر إقامة حفل زفافه الاثنين الماضى فى كوينزلاند/ إلا أن توفى فى اليوم التالى، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك نقلاً عن صحيفة الديلى ميل البريطانية.

وتلقى نافار مساعدة من أصدقائه وعائلته للاستعداد لهذا الحدث، حيث ساعدوه فى ارتداء بدلة الزفاف، والظهور بأبهى حلّة فى حفل زفافه، وكتبت ميا تحية وداع مؤثرة لزوجها قالت فيها: "قلبى مثقل بالحزن والهموم.. لقد فقدت زوجى وأعز حبيب وصديق.. أشعر بسيل من الحب والدعم من الأسرة والأصدقاء.. هذا وقت عصيب، لكننى أستمد قوتى من هذا الدعم".