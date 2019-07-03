مشروع تخرج لطالب مصري بجامعة المنيا يشعل السوشيال ميديا

يبدو أن كلية الفنون بجامعة المنيا المصرية أصبحت مصنعا لتخريج مواهب فنية، فبعد مشروع تخرج الطالبة والفنانة الشابة مى محمد والذى أثار إعجاب الكثير لشدة جماله وقربه من الواقع، وهو عبارة عن تماثيل لأشهر شخصيات الفن المصرى القديمة زينات صدقى ومارى منيب وعبد الفتاح القصرى والمعلم رضا ونجيب الريحانى وإسماعيل ياسين، نال ‏تمثال لجندى يحمل طفله إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعى أيضا، من تصميم الطالب والفنان الشاب محمد طلعت، ضمن مشروع تخرجه من قسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا.

وحققت الصور التى نشرها "طلعت" على صفحته الشخصية على التواصل الاجتماعى "فيس بوك" آلاف الإعجابات من رواد الموقع، وأكد المتابعون أن التمثال رائع جدًا، معتبرين أن التمثال الذى يجسد جنديًا يحمل بنتًا على كتفه، يتضمن رمزية عن حماية القوات المسلحة لحماية الجيل الجديد، وأجيال المستقبل من الخوف وأن القوات المسلحة، هى التى تحمى الوطن ومستقبل أجياله من الخوف الذى قد يواجه أبناءه.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، أنه يجب تمكين هؤلاء المبدعين لكى يقومون بنحت التماثيل فى الميادين العامة بدلا من التماثيل التى نراها فى بعض الميادين، ومابين فرحين بهذا التمثال الذى يحمل تفاصيل متميزة، ويؤكد إبداع من قام به .