تعرف على طرق تشجيعك لكرة القدم من برجك

تختلف طرق التشجيع من شخص لآخر، حيث يفضل البعض الهتاف أو ارتداء ملابس الفريق، وقد يفضل البعض مشاهدة المباراة أمام التلفاز فى المنزل أو الجلوس بأحد المقاهى، أو حتى الذهاب للاستاد، وبمناسبة مباريات كأس الأمم الإفريقية، نتعرف فى السطور القادمة على طرق تشجيع كل شخص حسب البرج الفلكى.

"الجوزاء" هيقضيها هتاف فى الاستاد

يتميز برج الجوزاء بروح الدعابة والمرح، لذلك يفضل الذهاب للاستاد أو الجلوس على أحد المقاهى، للتشجيع والهتاف مع المجموعة المختلفة سواء أصدقائه أو الجمهور.

"السرطان".. هيتفرج بوقار

قد يفضل برج السرطان الذهاب لأحد المقاهى لمشاهدة المباراة، ولأنه خجول بطبعه، يفضل مشاهدة المباراة بوقار أمام الجميع .

"الحوت" هيهتف فى البيت

يفضل برج الحوت، مشاهدة المباراة فى المنزل، وتحضير التسالى اللب والفول السودانى وغيرها من المسليات والجلوس على الأريكة، والهتاف فى المنزل.

"العذراء" هيقضيها مشاريب على القهوة

يفضل برج العذراء الجلوس فى المقهى والمشاركة فى الهتاف، وشرب الكثير من المشاريب مثل الشاى والقهوة.

"الجدي" هيلبس تيشرت فريقه

يفضل برج الجدى ارتداء تيشرت فريقه والذهاب للاستاد لمشاهدة المباراة، والهتاف مع الأصدقاء .

"الحمل" هينظم برنامج لمشاهدة المباراة

ولأن من صفات الحمل، القيادة، فهو يحرص على تجميع أصدقائه وتولى برنامج اليوم لمشاهدة المباريات، من تحضير تسالى والمكان الذى يشاهد فيه المباراة.

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"الميزان" هيتولى مسئولية التمويل

يتولى برج الميزان مسألة تنظيم المال، لتدبير نقود للجلوس على المقهى لمشاهدة المباراة، كما يهتم بأن يظهر بين الناس بمظهر لائق وأنيق.

"القوس" هيشارك فى الإستعراضات

يستعد برج القوس بعمل تمارين رياضية مختلفة، لتحمسه لمشاهدة المباريات، والهتاف بقوة وكذلك القيام ببعض الإستعراضات المختلفة.

"العقرب" هيتفرج وهو ساكت

يفضل برج العقرب الجلوس فى مكان يتصف بالهدوء، لذلك يختار الجلوس فى المنزل، ومشاهدة المباراة فى صمت .

"الأسد" هيقود فريق التشجيع

يحرص برج الأسد على الظهور بشكل أنيق وجذاب، لذلك يرتدى أجمل ماعنده ويفضل أن يقود مجموعة التشجيع سواء عند مشاهدة المباراة فى الإستاد أو الكافيه.

"الثور" هيصرخ أو يكسر أى شىء

ولأنه سريع الغضب، يعبر برج الثور عن إنفعاله سواء بالصراخ أو كسر أى شىء، أو الهتاف بصوت قوى أثناء مشاهدة المباراة

"الدلو" هيقضيها مشاريب وسجاير

يتصف برج الدلو بالغموض والظهور بالبرود، لذلك تجده يعبر عن مشاعره بالإفراط فى شرب الشاى أو القهوة أو التدخين.