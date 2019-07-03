شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعيد قطعاً أثرية لباكستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعادت فرنسا 400 قطعة أثرية من تماثيل صغيرة ومزهريات وجرار ضبطتها الجمارك قبل أكثر من 10 سنوات إلى باكستان. وترجع معظم القطع الأثرية إلى الألفية الثانية والثالثة والرابعة قبل الميلاد. وضُبطت 17 قطعة خزفية مع وثيقة تؤكد أنها تعود لأكثر من قرن، ومع فاتورة بقيمة 1210 يورو.

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