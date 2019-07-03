«الشارقة للنشر» تنضم إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت مدينة الشارقة للنشر، عن انضمامها إلى قائمة أعضاء المنظمة العالمية للمناطق الحرة، الذين يتمتعون بحق التصويت وممارسة الصلاحيات المتعلقة بتمثيل مصالح المناطق الحرة في مختلف أنحاء العالم. وتعتبر المنظمة العالمية للمناطق الحرة مؤسسة غير ربحية تمثل مصالح المناطق الحرة حول العالم، وهي مسجلة في جنيف بسويسرا وتتخذ من دبي مقراً لها منذ انطلاقها عام 2014، وتضم تحت مظلتها 14 عضواً مؤسساً.

وتتيح تلك العضوية للمدينة فرصة للاستفادة من المزايا التي تقدمها المنظمة العالمية لأعضائها مثل خدمات الدعم التشغيلي والإداري، وتسهيلات البحوث والدراسات، إلى جانب الدورات التدريبية المتقدمة والمتخصصة، وفرص المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات ذات الصلة.

Advertisements

وبصفتها عضواً يتمتع بحق التصويت، يحق للمدينة الوصول إلى كامل الخدمات التي توفرها المنظمة، وممارسة حق التصويت في جمعيتها العمومية السنوية التي تقام خلال المؤتمر والمعرض الدولي السنوي لمنظمة المناطق الحرة، إضافة إلى حق الدخول إلى المواقع والبوابات الإلكترونية الخاصة بالمنظمة للاطلاع على أحدث الدراسات والأبحاث المتخصصة، والنشرات الشهرية والمجلة الدورية التي تتناول أبرز الفرص والتحديات في قطاع المناطق الحرة في العالم.

وتوفر هذه العضوية للمدينة فرصاً واسعة للتطوير، والتواصل وبناء شراكات فاعلة مع نظيراتها والشركات الاستشارية ومزودي الخدمات، وواضعي السياسات، والمنظمات الدولية، وصناع القرارات في قطاع الأعمال من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي سيعزز الجهود التي تبذلها المدينة لتنمية نشاطاتها، والارتقاء بمكانتها لتصبح واحدة من المناطق الحرة الرائدة عالمياً، وتفعيل دورها في تطوير الاقتصاد المحلي. وتتضمن المزايا التي سيحصل عليها الأعضاء في المدينة الاستفادة من الخدمات، والأدوات والمواد التعليمية والأكاديمية التي سيتم توفيرها ضمن مخرجات هذه الشراكة.

وقال سالم عمر سالم، مدير المدينة: «تماشياً مع رؤيتنا ورسالتنا في تطوير قطاع النشر في المنطقة، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار تقدم خدمات بمستويات عالمية لجميع العاملين في قطاع النشر، تقدمنا بطلب إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة للانضمام إلى أعضائها الذين يتمتعون بحق التصويت، وجاء قبولنا تتويجاً لجهودنا المتواصلة، وتجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تحقيق مكانة متقدمة على مستوى العالم، ترتقي إلى ما حققته الإمارة بعد إعلانها عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019».

وأضاف: «توفر لنا عضويتنا في المنظمة الدولية فرصة إبرام شراكات استراتيجية مع المناطق الحرة الأخرى، والتعاون مع المؤسسات الاستشارية ومزودي الخدمات وصناع القرار والسياسات المتعلقة بتنمية قطاع الأعمال والمنظمات الدولية في العالم».