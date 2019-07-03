هجوم إرهابي حوثي على مطار أبها يصيب 9 مدنيين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - عدن:”الخليج 365”، وكالات



دانت دولة الإمارات بشدة، الهجوم الإرهابي، الذي شنته ميليشيات الحوثي، صباح أمس الثلاثاء، واستهدف مطار أبها الدولي جنوبي المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأسفر عن إصابة 9 مدنيين. واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، بشدة هذا العمل الإرهابي، الذي يخالف القوانين والأعراف الدولية كافة، واعتبرته دليلاً جديداً على الممارسات اللاأخلاقية والتوجهات العدائية والإرهابية لميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بهذا الاعتداء الآثم، الذي يستهدف أمن السعودية وأمان شعبها الشقيق، ويمثل تصعيداً خطراً وتقويضاً للجهود المبذولة؛ للوصول إلى حل سياسي.

وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع السعودية، ووقوفها التام إلى جانب الأشقاء في المملكة، وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات؛ لحماية أمنها واستقرارها، ودعمها الإجراءات كافة، التي تتخذها في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي.

وأكد البيان، أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات. وأعربت الوزارة عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين؛ جرّاء هذا العمل الإرهابي.

إلى ذلك، أعلن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) إصابة 9 مدنيين في هجوم إرهابي لميليشيات الحوثي، استهدف مطار أبها الدولي في السعودية بطائرة بدون طيار (مُسيّرة). وقال العقيد المالكي: إنه عند الساعة ال12:35 من فجر الثلاثاء، وقع هجوم إرهابي من الميليشيات الحوثية، استهدف مطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة. وأشار إلى أن المصابين بينهم 8 سعوديين إضافة إلى مصاب واحد يحمل الجنسية الهندية، وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات المتخصصة، وحالتهم مستقرة مبدئياً.

وأضاف: إن الميليشيات مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية؛ حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار (مُسيّرة) ما يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب؛ باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة. وبيّن المالكي، أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات. ودان سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالسعودية جون أبي زيد، استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي، وتعريض حياة المدنيين للخطر. وقال أبي زيد في تغريدة على «تويتر»، «شن الحوثيون المدعومون من إيران مرة أخرى هجوماً على المدنيين في مطار أبها. إننا ندين بشدة أعمال العنف هذه ضد المدنيين الأبرياء. يجب عليهم أن يتوقفوا عن ذلك، أفكارنا وصلواتنا مع الضحايا وعائلاتهم».

كما دانت الحكومة البريطانية بشدة الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مطار أبها الدولي. وقال وزير شؤون الشرق الأوسط: نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بحدوث هجوم إرهابي آخر للحوثيين على مطار أبها الدولي، وبأنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين، معرباً عن إدانة المملكة المتحدة لهذه الهجمات الإرهابية المشينة.

ودانت البحرين الهجوم الإرهابي، ودعت المجتمع الدولي؛ لمواجهة الميليشيات المدعومة من إيران. وجددت دعمها للسعودية وموقفها الثابت والداعم بقوة لجميع الجهود والمساعي التي تقوم بها؛ لأجل تعزيز الأمن والسلم في المنطقة والتصدي للإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أما مصر فقد استنكرت استهداف ميليشيات الحوثي، مطار أبها. وأعلنت تضامُنها، مع حكومة وشعب السعودية، ودعم جميع الإجراءات اللازمة؛ للمحافظة على أمن واستقرار المملكة. واعتبر مجلس الوزراء السعودي أن الهجوم الإرهابي، أنه «جريمة حرب» تستهدف المدنيين. كما دان الأردن والسودان الجريمة الإرهابية الجديدة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي. (وكالات)