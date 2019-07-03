الخرطوم وأسمرا يتفقان على فتح الحدود



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتفق السودان وإريتريا، أمس الثلاثاء، على فتح الحدود وتشكيل لجنة مشتركة للترسيم ومراقبة تنفيذ الاتفاقيات.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو والرئيس الإريتري أسياس أفورقي في العاصمة الإريترية أسمرا.

وقال وزير الإعلام الإريتري، يماني جبر مسقل إن مباحثات أفورقي مع دقلو، في أول زيارة له إلى أسمرا، تناولت تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وزار رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إريتريا في منتصف يونيو/حزيران الماضي، وبحث مع الرئيس الإريتري العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وفي مايو/أيار الماضي، زار وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح الخرطوم بعد قطيعة استمرت لأكثر من عام، التقى خلالها البرهان في القصر الرئاسي بالخرطوم.

وأوضح صالح، في تصريح صحفي حينها، أنه أجرى لقاء مثمراً مع رئيس المجلس العسكري تناول العلاقات الثنائية، خاصة أن الزيارة تأتي في إطار رغبة بلاده الاطلاع على تطورات الأوضاع بالسودان وسير التفاوض بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وتوترت العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا في فبراير/شباط 2018 بعد قيام حكومة الرئيس المعزول عمر البشير بإغلاق الحدود، نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب.