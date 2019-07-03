الحريري يؤجل جلسة الحكومة لتنفيس الاحتقان

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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الثلاثاء، تمسك لبنان بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم من دون انتظار الحل السياسي للأزمة السورية، فيما أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري تأجيل جلسة الحكومة 48 ساعة لحين هدوء التوتر عقب تبادل إطلاق النار في جبال الشوف يوم الأحد الماضي ومقتل اثنين من مساعدي أحد الوزراء، في وقت بدأ المبعوث الأمريكي ديفيد ساترفيلد جولة جديدة من الاتصالات للبدء بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وقال عون، خلال استقباله في بيروت اليوم وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي، إن «القسم الأكبر من سوريا بات مستقراً والتوتر محصور في منطقة لا تشكل سوى 10 في المئة من أراضيها»، لافتاً إلى أن «عمليات إعادة النازحين السوريين الراغبين في العودة من لبنان إلى سوريا مستمرة، وبلغ عدد العائدين نحو 300 ألف نازح، لم تُبلغ السلطات اللبنانية بتعرضهم لأي تضييق أو ضغوط بعد عودتهم». وشدّد عون «على قدرة لبنان على التفاوض مباشرة مع السلطات السورية لاستمرار انسياب عودة النازحين، مستغرباً إصرار المجتمع الدولي على عدم المساهمة في هذه العودة، وعدم تجاوب الأمم المتحدة مع طلب لبنان تقديم مساعدات عينية للنازحين العائدين إلى بلادهم، وذلك بهدف تشجيعهم على العودة. بينما أكدت الوزيرة بارلي «استعداد بلادها لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وفقاً لمداولات مؤتمر روما 2 الذي عقد العام الماضي».

من جهة ثانية، بحث الحريري مع الوزيرة بارلي، سبل التعاون بين البلدين وخصوصاً في مجالات التعاون العسكري. وكانت بارلي، قد وصلت مساء الاثنين إلى بيروت في زيارة رسمية تستمر حتى اليوم الأربعاء، تلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين، كما تلتقي قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني «يونيفيل» اللواء ستيفانو ديل كول وكتيبة بلادها العاملة في الجنوب.

في غضون ذلك، طيّرت تداعيات الأحداث الأمنية التي جرت في قبرشمون في قضاء عاليه أول من أمس، جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة أمس، وأرخت بأثقالها على المشهد الداخلي وسط تبادل الاتهامات بين التيار «الوطني الحر» والحزب «الديمقراطي اللبناني» من جهة، والحزب «التقدمي الاشتراكي» من جهة أخرى، حيث أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري تأجيلها، وقال في كلمة تلفزيونية «إنني أعلن باسم الحكومة عن أسفنا العميق للضحايا الذين سقطوا في حادثة قبرشمون وتعازينا لأهالي الضحايا ونأمل بأن يتجاوز الجبل ولبنان هذا القطوع».

إلى ذلك، بدأ الموفد الأمريكي ديفيد ساترفيلد لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، والتقى رئيس المجلس نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل ليتسلم أجوبة عن نقاط سبق أن طرحها في زيارته الأخيرة لبيروت في 12 من الشهر الماضي حول شروط المفاوضات وشكلها ‏فقط، وأين ستكون ومَن يشارك فيها؟.