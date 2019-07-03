الإمارات تنعى فقيدها خالد بن سلطان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نعت وزارة شؤون الرئاسة ببالغ الحزن والأسى، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي وافته المنية أمس الأول في المملكة المتحدة.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن وزارة شؤون الرئاسة..

بسم الله الرحمن الرحيم..

«يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي».. صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل صاحب السمو حاكم الشارقة، داعياً الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وأمر صاحب السمو رئيس الدولة بتنكيس الأعلام في الدولة وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام.

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة الذي وافته المنية أمس الأول الاثنين 28 شوال 1440 هجرية الموافق 1 يوليو 2019 ميلادية في المملكة المتحدة.

وفيما يلي نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم: «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة الذي وافاه الأجل المحتوم في لندن بالمملكة المتحدة يوم أمس الأول الاثنين 28 شوال 1440 هجرية الموافق 1 يوليو 2019 ميلادية.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وأهل الفقيد وذويه، وعموم آل القواسم الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتقام صلاة الجنازة على جثمان الفقيد اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019 عند تمام الساعة 9 صباحاً في مسجد الملك فيصل بمدينة الشارقة، ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة «الجبيل».

وتتقبل التعازي للرجال والنساء في قصر البديع بدءاً من بعد صلاة عصر اليوم الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام.

كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم الأربعاء.

ونعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان، وقال على «تويتر»: «خالص العزاء لأخي الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في وفاة خالد بن سلطان.. خالص العزاء لأبناء الشارقة ولشعب الإمارات.. أسأل الله أن يملأ قلب أخي الشيخ سلطان سلواناً وصبراً. رأينا عطفك وحبك لكافة أبناء وطنك.. رأينا قلبك الكبير والجميل، أسأل الله أن يربط على قلبك الجميل في مصابكم الجلل».

ونعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المغفور له الشيخ خالد بن سلطان، وقال على «تويتر»: «تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة ابننا خالد بن سلطان القاسمي رحمه الله، وإذ نتقدم إلى أخي العزيز الشيخ سلطان بن محمد القاسمي وعموم آل القواسم الكرام بصادق العزاء والمواساة في مصابنا جميعاً، ندعو الله عز وجل أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعت جميع دواوين حكام الإمارات الفقيد داعية له بالمغفرة والرحمة.