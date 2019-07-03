122 نشاطـاً متاحاً للتملك الحـر 100%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، 122 نشاطاً اقتصادياً في الدولة للتملك الأجنبي بنسبة 100% في قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والتشييد والترفيه وغيرها.

وقال سموه عبر «تويتر»: ترأست جلسة لمجلس الوزراء بأبوظبي، اعتمدنا خلالها فتح 122 نشاطاً اقتصادياً بالدولة للتملك بنسبة تصل لغاية 100٪ للأجانب.. قطاعات مثل الزراعة والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والنقل والفنون والتشييد والترفيه وغيرها ستكون مفتوحة بنسبة 100٪ للاستثمار الأجنبي.

وأضاف سموه: ستقوم الحكومات المحلية بتحديد نسبة التملك في كل نشاط حسب ظروفهم... هدفنا التحفيز والتنشيط والتسهيل... ونريد فتح وتوسيع قطاعات اقتصادية جديدة.. ونريد استقطاب مستثمرين جدد.. ومواهب جديدة.. ودماء جديدة.. وترسيخ تنافسية عالمية لاقتصادنا الوطني.

وتابع سموه: كما وجهنا اليوم عبر مجلس الوزراء جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة بتوحيد الجهود مع إكسبو 2020 وبناء شراكات فعالة وتركيز الطاقات.. لإخراج حدث عالمي يليق بدولة عالمية وبشعب يطمح للمراكز الأولى عالمياً.

وختم صاحب السمو بالقول: كما اعتمدنا اليوم ضمن الجلسة التصديق على اتفاقية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية؛ لتعزيز القدرات الصناعية والتعاون الاستثماري بين البلدين.. علاقاتنا مع الاقتصاد الصيني تزداد رسوخاً وتنوعاً وفائدة كل يوم... ونحن الشريك الأول لهم في المنطقة... وسنبقى.

المجالات المتاحة

* الطاقة المتجددة

* الفضاء

* والزراعة

* الصناعات التحويلية

* النقل والتخزين

* خدمات الإقامة والطعام

* المعلومات والاتصالات

* التجارة الإلكترونية

* الفنون

* التشييد

* الترفيه

* مجال صحة الإنسان