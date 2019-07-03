نتنياهو: علينا توسيع «أراضينا».. ومناورات أمنية للسلطة في الضفة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، إن «الاختبار الأكبر هو في المعركة، وعلينا نقل المعركة إلى أراضي العدو وتوسيع أراضينا»، حسب زعمه، في حين نفذت السلطة الفلسطينية مناورات في الضفة الغربية المحتلة، تحاكي السيطرة على حرائق، وضبط مجموعات إرهابية.

وتابع نتنياهو، «إننا عبارة عن دولة صغيرة الحجم في هذه المنطقة، فكلما نضطر للدفاع عن أنفسنا، يتعين علينا نقل الحرب إلى أراض أخرى وأوسع بمعنى أراضي العدو.. ونوسع أراضينا عند اللزوم».

إلى ذلك، نفذت المؤسسة الأمنية الفلسطينية بكافة أذرعها، صباح أمس الثلاثاء، مناورة ميدانية مشتركة في محافظة رام الله والبيرة بالضفة، تحاكي اندلاع حريق كبير في مبنى بلدية البيرة، والسيطرة على مجموعة إرهابية متحصنة في أحد منازل بلدة بيتونيا في آن واحد، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات المدنية الشريكة، وبالتزامن مع تمارين أخرى في محافظات جنين، ونابلس، وبيت لحم، ما يوفر تمريناً كبيراً لصنوف القوات واختباراً لنظام القيادة والسيطرة، وفي وقت واحد.

وشن جيش الاحتلال حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال 34 فلسطينياً، 22 بالضفة و12 بالقدس، فيما زعم الاحتلال ضبط أسلحة ووسائل قتالية. وركز الاحتلال في حملة الاعتقال على الطلبة في جامعة بير زيت، حيث تم استهداف نشطاء الكتل الطلابية في الجامعة ومصادرة كل مقتنيات الطلبة من حواسيب نقالة وهواتف خلوية. من جهتها، قررت سلطات الاحتلال الإفراج عن جثمان فتى فلسطيني استشهد في المنطقة الحدودية شرق رفح. وجاء القرار بعد قضية رفعها مركز الميزان لحقوق الإنسان طالب خلالها بالإفراج عن جثمان الفتى (16 عاماً) من سكان مدينة رفح، فيما أكد يحيى محارب، محامي الميزان، أن المركز تقدم بقضية تطالب باسترداد الجثمان في 15 إبريل 2019 بعد أكثر من عام على استشهاد الفتى.

وحذر مركز معلومات وادي حلوة/‏سلوان من خطر انهيار عشرات المنازل والمنشآت في سلوان وحي وادي حلوة في القدس بسبب الحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال أسفل الأحياء السكنية بهدف تدشين شبكة الأنفاق تحت القدس القديمة وتمرير المشاريع الاستيطانية. واقتحم 55 مستوطناً، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال.

(وكالات)