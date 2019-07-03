مصير عموري بيد تقرير الروماني لوشيسكو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تقدم نجم منتخب الإمارات عمر عبد الرحمن «عموري» قائمة نادي الهلال السعودي التي وصلت صباح أمس الثلاثاء إلى النمسا لإقامة معسكر إعدادي استعداداً للموسم المقبل.

ويكمل «عموري» برنامجه التأهيلي البدني بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي حرمته من اللعب مع النادي السعودي معظم الموسم الماضي، على أن يخضع لتقييم فني نهائي من المدرب رازفان لوشيسكو يحدد من خلاله تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في أغسطس/آب المقبل، أو لا.

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ويحظى عموري بجماهيرية طاغية في المدرج الهلالي، جعلت أنصار الأزرق يطالبون إدارة ناديهم الجديدة بقيادة فهد بن نافل بالعمل على إبقاء اللاعب.

على صعيد آخر، اقترب الشباب من ضم محور الهلال عبدالملك الخيبري وزميله الحارس مروان الخيدري بعد فك الارتباط مع الهلال.

من جانبه أعلن الفتح عن شراء عقد حارسه الأوكراني ماكسيم من نادي دينامو كييف، وتوقيع عقد مع الحارس لثلاث سنوات،

وأعلن فريق ضمك الوافد على دوري المحترفين التوقيع مع الحارس الجزائري شمس الدين رحماني والمهاجم المغربي زكريا حدراف واستقبل السنغالي بابكر سار.