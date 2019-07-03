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هذا وقد أكد الزعق عدم وجود أضرار بشرية أو مادية.
© REUTERS / Ammar Awad
وأيمن بن الحبيب بن الخذيري السميري هو تونسي مولود في 19 مارس/آذار 1996، وهو من قاطني حي ابن خلدون بالعاصمة تونس.
وفي وقت سابق نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم، إن رجلا فجر نفسه في منطقة المنيهلة في تونس العاصمة بعد أن حاصرته الشرطة في وقت متأخر اليوم الثلاثاء.
ووفقا للشهود، فقد وصلت الشرطة إلى منطقة المنيهلة بعد انفجار قوي في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية التونسية: قوات الأمن تمكنت من القضاء على "الإرهابي الهارب أيمن السميري" بعد محاصرته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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