الداخلية التونسية: قوات الأمن تمكنت من القضاء على "الإرهابي الهارب أيمن السميري" بعد محاصرته

هذا وقد أكد الزعق عدم وجود أضرار بشرية أو مادية.

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ويتعلق الأمر بالإرهابي أيمن السميري الذي أصدرت الوزارة، أمس الاثنين، بلاغا دعت خلاله المواطنين إلى الإبلاغ عليه عند مشاهدته أو الحصول على أي معلومات تخصه، لتورطه في التفجيرين الأخيرين، الذين وقعا الخميس الماضي وسط العاصمة تونس.

وأيمن بن الحبيب بن الخذيري السميري هو تونسي مولود في 19 مارس/آذار 1996، وهو من قاطني حي ابن خلدون بالعاصمة تونس.

وفي وقت سابق نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم، إن رجلا فجر نفسه في منطقة المنيهلة في تونس العاصمة بعد أن حاصرته الشرطة في وقت متأخر اليوم الثلاثاء.

ووفقا للشهود، فقد وصلت الشرطة إلى منطقة المنيهلة بعد انفجار قوي في المنطقة.