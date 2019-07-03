تونس... إرهابي يفجر نفسه بعد محاصرته من الأمن

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تونس- سبوتنيك. ويتعلق الأمر بالإرهابي أيمن السميري الذي أصدرت الوزارة، أمس الاثنين، بلاغا دعت خلاله المواطنين إلى الإبلاغ عليه عند مشاهدته أو الحصول على أي معلومات تخصه، لتورطه في التفجيرين الأخيرين، الذين وقعا الخميس الماضي وسط العاصمة تونس.
© REUTERS / Ammar Awad
وفي وقت سابق نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم، إن رجلا فجر نفسه في منطقة المنيهلة في تونس العاصمة بعد أن حاصرته الشرطة في وقت متأخر اليوم الثلاثاء.
ووفقا للشهود، فقد وصلت الشرطة إلى منطقة المنيهلة بعد انفجار قوي في المنطقة.
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