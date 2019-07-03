سلطان الجابر رئيساً لمجلس إدارة أبوظبي للإعلام

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محمود العوضي من دبي: أصدر مجلس إدارة شركة أبوظبي التنموية القابضة قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة أبوظبي للإعلام برئاسة الدكتور سلطان أحمد الجابر، وستضم عضوية مجلس إدارة شركة أبوظبي للإعلام كل من نورة محمد الكعبي، نائبا للرئيس، ومحمد عبدالله الجنيبي عضوا، و الدكتور علي راشد النعيمي عضوا، وسيف سعيد غباش عضواً، وتمتد فترة المجلس الجديد لثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ صدور القرار.

وتعد شركة أبوظبي للإعلام واحدة من أكبر الأجهزة الإعلامية في الخليج العربي، إذ تشرف على منابر إعلامية ضخمة، مثل جريدة الاتحاد، وزهرة الخليج، ومجلة ماجد، وقنوات أبوظبي المختلفة، والإذاعة، وقناة ناشيونال جيوغرافيك، فضلًا عن منصات عدة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

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هيئة أبوظبي للغة العربية

من جانب آخر، أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بالموافقة على إنشاء هيئة أبوظبي للغة العربية التي تتبع دائرة الثقافة والسياحة، وتدار من قبل مجلس إدارة برئاسة الدكتور علي بن تميم الذي كان يشغل منصب مدير عام أبوظبي للإعلام، وتختص الهيئة بوضع الخطط الاستراتيجية للنهوض بواقع اللغة العربية، وإصدار الدراسات العلمية التي تضمن مواكبة اللغة العربية لمتطلبات العصر، بما يسهم في إثراء المحتوى، وتعزيز حضورها كلغة للعلم والمعرفة.

كما ستكون الهيئة مركزاً بحثياً لدعم متحدثي اللغة العربية، بهدف تحفيز الحراك الثقافي الذي تشهده أبوظبي، وترسيخ دورها في المشهد الثقافي الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى دعم حركة الترجمة من وإلى اللغة العربية، وإصدار ونشر الكتب المترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية.