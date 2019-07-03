مصر والأردن تدينان استهداف الحوثي لمطار "أبها" السعودي

عمان - القاهرة / ليث الجنيدي / الخليج 365

أدانت مصر والأردن، الثلاثاء، استهداف جماعة الحوثي مطار "أبها" الدولي في المملكة العربية السعودية، للمرة الثالثة خلال 3 أسابيع.

ووفق بيان للخارجية المصرية فإن القاهرة أدانت بأشد العبارات هجوم الحوثي على مطار أبها الدولي، مؤكدة تضامُن مصر حكومةً وشعباً مع المملكة العربية السعودية.

وقالت إنها تدعم "كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة".

بدورها، اعتبرت الخارجية الأردنية، في بيان، "استمرار استهداف ميليشيات الحوثي للمطارات والمدنيين تصعيداً خطيراً، يخالف القوانين والأعراف الدولية وندينه بأشد العبارات".

وأكدت مساندتها للسعودية "في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله".

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كما أكدت على تضامن الأردن الكامل ووقوفه إلى جانب السعودية وثقته بقدرتهم على حماية أمنهم واستقرارهم.

وقال التحالف العربي باليمن، فجر الثلاثاء، إن جماعة الحوثيين، استهدفت عبر "هجوم إرهابي" بطائرة مسيرة مطار "أبها" جنوبي السعودية، ما أسفر عن إصابة 8 سعوديين وهندي.

وهذا ثالث استهداف يعلن عنه التحالف خلال 3 أسابيع، حيث سبق أن أقر في 12 يونيو/ حزيران الماضي، و23 من الشهر ذاته بهجمات مماثلة من جانب الحوثيين.

وفي الآونة الأخيرة، كثّف الحوثيون من هجماتهم الجوية على منشآت ومدن سعودية.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.