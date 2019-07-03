"الدعم السريع" بالسودان: مقتل جندي وإصابة 29 بمظاهرات الأحد

الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الخليج 365

أعلنت قوات الدعم السريع بالسودان، (تابعة للجيش)، الثلاثاء، مقتل جندي، وإصابة 29 من قواتها في تظاهرات الأحد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، للمتحدث باسم قوات الدعم السريع، العميد ركن، جمال جمعة آدم، أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سونا".

وأضاف، "التحريات بشأن قاتل جندي الدعم السريع (لم يحدد هويته)، وصلت إلى مراحل متقدمة وستظهر نتائجها خلال الأيام المقبلة".

وأوضح أن الإدارة القانونية بقوات الدعم السريع تقدمت بـ39 بلاغًا مؤخرًا ضد أشخاص "ينتحلون" صفة الدعم السريع وترويع المواطنين ونهب ممتلكاتهم.

وتابع، "قوات الدعم السريع تتبع للجيش والزي الذي ترتديه تصنعه جهات رسمية معروفة للدولة، ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".

وزاد، "وجود قوات الدعم في العاصمة الخرطوم، لمساندة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى".

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والأحد، شهدت الخرطوم و16 مدينة أخرى، تظاهرات، تحت عنوان "مواكب القصاص للشهداء وتسليم السلطة للمدنيين"، تلبية لدعوة من "قوى إعلان الحرية والتغيير"، وشابتها أعمال عنف.

وأعلنت لجنة طبية تابعة للمعارضة السودانية، الإثنين، العثور على 3 جثامين لمحتجين بمدينة أم درمان غربي العاصمة، عقب احتجاجات حاشدة شهدتها المدنية الأحد.

وبذلك يرتفع عدد قتلى احتجاجات الأحد، في السودان إلى 10 استنادا إلى وزارة الصحة التي أعلنت في وقت سابق سقوط 7 قتلى.

وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وتتحدث المعارضة عن سقوط أكثر من 150 "شهيدا" خلال الاحتجاجات منذ عزل البشير.

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